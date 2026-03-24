聞風至 - 瑞聲業績理想中線看好 | 鮮股落鑊

美伊戰鬥令全球不確定性加劇，港股周一曾挫逾千點，失守兩萬五關口之餘，連兩萬四也備受壓力。多隻強勢股更跌至穿底邊緣，若市場情緒未能穩定下來，短線進一步捱沽概率正在急增。筆者亦不敢說伊朗問題可以短期內得到解決，只能說在恐慌情緒下，一動不如一靜，首先要做的必定是想方法捱過風浪，再研究有哪些股份會是反彈的首選股，而從近期已公布業績的股份來看，瑞聲科技（2018）可算是交足功課，值得放入觀察名單。



伊朗揚言要對部分通過霍爾木茲海峽的油輪收取200萬美元的通行費用，布蘭特期油上挑110美元關口，更有大行警告布油可能升穿130美元，油價帶動通脹預期進一步升溫，市場對美國加息的預測機率從上周的0.1%，急增至55%水平。



通脹回歸隨時令美國需要重新加息，勢必對本已疲弱的環球經濟造成沉重一擊，更可怕的是，台灣一旦「斷氣」（天然氣、氦氣供應中斷），對全球半導體行業、乃至需要用到晶片的行業都會做成致命性傷害。



AI手機領域業務前景佳



只是筆者在投資取態上，向來都是一個相對較樂觀的人，對於這些很負面的分析，我們當然要聽取意見，但在執行上，卻不應該永遠想着明天就是世界末日來思考怎樣投資，而是應該思考在「The Show Must Go On」的情況下，有哪些投資是較好的選擇。



瑞聲科技是近期業績表現較理想的一員，集團去年純利繼續升彈39.8%，至25.12億元人民幣，派末期息0.35仙。期內，最值得一讚的是，光學業務收入錄得上升14.5%，毛利率更按年上升5個百分點至11.5%。



集團管理層預測，2026年營收增速不低於2025年，其中精密結構件收入增速可達30%或以上，並維持高增長約3至5年。另又提到，AI間接給公司帶來很多的機會，因會帶動手機輕薄化、更高性能散熱等需求，同時聲學交互體驗備受關注，故AI手機領域已經帶來非常實際業務增量。



在中線來看，瑞聲於AI手機及機械人領域都「有貨可賣」，集團重拾增長的故事只能算是剛起步，長線值得相當樂觀。



聞風至