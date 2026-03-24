Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍禮賢 - 建滔積層板仍具提價空間｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
伍禮賢
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　建滔積層板（1888）最新公布去年度業績，營收204億元，按年上升10%；純利24.42億元，按年上升84.2%；至於末期息25仙及特別息28仙，全年派息比率達87%超出預期。公司提到，本次業績增長主要受惠於AI等高端領域快速發展，圍繞AI概念的新興電子產品之需求強勁，並且覆銅面板及其上游物料包括AI電子玻璃纖維紗、AI電子玻璃纖維布及銅箔的需求暢旺。

　　展望將來，今年AI伺服器投資熱潮依舊，玻璃纖維紗嚴重短缺情況持續，同時受中東局勢影響，環球化工產品價格暴漲，加之銅價居高不下，料公司產品仍有提價空間，除抵銷成本上漲壓力，更可提升公司毛利率，進一步深化盈利能力。

　　投資者可候低在19.4元吸納，目標價22.4元，跌穿18元離場。

　　本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際證券策略師
伍禮賢
 

最Hit
北角富豪飯堂「聲哥廚房」結業！粵菜名廚陳聲主理 曾創30萬宴席神話
北角富豪飯堂「聲哥廚房」結業！粵菜名廚陳聲主理 曾創30萬宴席神話
飲食
13小時前
吳幸美結婚｜「東張女神」首開腔談老公8字形容極甜蜜  初相識就認定對方：我哋好有緣份
吳幸美結婚｜「東張女神」首開腔談老公8字形容極甜蜜  初相識就認定對方：我哋好有緣份
影視圈
11小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
18小時前
申請人家門安裝的閉路電視拍到鄰居疑於門外拍打製造噪音的片段。
橫頭磡邨住戶受鄰居滋擾多年申司法覆核 房委會指屋外裝閉路電視不合規 不接納片段決定屬正確
社會
14小時前
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
2026-03-22 12:00 HKT
星島申訴王│7旬母賣金疑被收4成手續費 港男理論討回公道 涉事金舖：金價波幅大
申訴熱話
9小時前
吳幸美結婚丨《東張西望》女神老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
01:22
吳幸美結婚丨《東張西望》女神老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
影視圈
13小時前
鍾麗緹遭狠批唔識教女！16歲細女低胸廁所自拍 曝光家姐如廁畫面被網民炮轟
鍾麗緹遭狠批唔識教女！16歲細女低胸廁所自拍 曝光家姐如廁畫面被網民炮轟
影視圈
9小時前
吳幸美結婚｜「東張女神」選港姐入行  21歲擔起頭家憾未讓亡父享福 曾飲斷片酒手留血洞
吳幸美結婚｜「東張女神」選港姐入行  21歲擔起頭家憾未讓亡父享福 曾飲斷片酒手留血洞
影視圈
13小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
2026-03-21 11:16 HKT
更多文章
伍禮賢 - 蒙牛財務壓力改善 | 開工前落盤
　　隨着內地生鮮乳產量增速趨緩，以及滅菌乳新國標政策全面落實，預期今年首季奶價有望迎來觸底回升。蒙牛（2319）最新預期去年盈利介乎14億至16億元人民幣，而去年進行一次性及非現金減值撥備，料將紓緩財務壓力，優化資產質量。目標價17.8元，但跌穿15元離場。 　　本人為證監會持牌代表，沒持有上述股份​​​​。 光大證券國際 證券策略師 筆者為證監會持牌人 伍禮賢
2026-03-23 02:00 HKT
開工前落盤