伍禮賢 - 建滔積層板仍具提價空間｜開工前落盤/頭條名家本周心水

建滔積層板（1888）最新公布去年度業績，營收204億元，按年上升10%；純利24.42億元，按年上升84.2%；至於末期息25仙及特別息28仙，全年派息比率達87%超出預期。公司提到，本次業績增長主要受惠於AI等高端領域快速發展，圍繞AI概念的新興電子產品之需求強勁，並且覆銅面板及其上游物料包括AI電子玻璃纖維紗、AI電子玻璃纖維布及銅箔的需求暢旺。



展望將來，今年AI伺服器投資熱潮依舊，玻璃纖維紗嚴重短缺情況持續，同時受中東局勢影響，環球化工產品價格暴漲，加之銅價居高不下，料公司產品仍有提價空間，除抵銷成本上漲壓力，更可提升公司毛利率，進一步深化盈利能力。



投資者可候低在19.4元吸納，目標價22.4元，跌穿18元離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際證券策略師

伍禮賢

