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張日強 - 群盤「角力」搶市場鬥焦點突襲對手 | 樓聲隨筆

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張日強
1小時前
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產經 專欄
內容

整體樓市氣氛好轉，雖然外圍戰火持續蔓延，惟對本港樓市暫未構成影響，新盤及二手樓市場表現不俗，發展商亦加快推盤步伐，上周多個新盤頻頻軟銷及進行推廣，並且採取快打慢策略，搶先開價力吸各路客源。由於市場盤源明顯增加，新盤的開價隨即相對貼市並極具競爭力，發展商在未開售前將會扭盡六壬，預期群盤互相角力的實況下，並會施展鬥搶市場鬥搶焦點的功架，以圖突襲對手。

紅盤高開有力延續樓市小陽春

　　受到近期多個新盤熱賣的效應下，其中尖沙咀兩個樓花新盤開售獲市場用家及投資者大舉掃貨，當日錄得「一Q清袋」的佳績，就連粉錦公路新盤銷情亦有不俗表現，此舉即時令其他發展商心雄起來，附近一帶的新盤亦趁勢出擊，新盤開價可謂「一浪接一浪」，上周3大新盤接連開價，令市場氣氛急速彈起來，率先搶先開價的黃大仙新盤，每呎開價約1.8萬，最低入場價約398萬，貼近市價水平，由於開價極具競爭力，加上投資客來勢洶洶，預期可取得理想銷情。其後紅磡新盤亦以每呎開價2萬出擊，最低入場價約522萬，由於鄰區兩盤迅即售罄，市場不少向隅客將成為該盤的目標客源。至於將軍澳日出康城新盤更成為市場矚目大盤，該盤上周開售前先行推出招標，隨即錄得多組大手客圈貨，分別有不同組別的大手客分別購入6至9伙不等，當中更有老牌家族連番掃貨，發展商亦測試出市場的承接力，並且隨即開價應市突襲對手，該盤每呎開價1.55萬，入場價約572萬，較區內新盤售價低約10%，將可吸引各路客源，連日來上述新盤都錄得不俗的參觀人流。

　　事實上，整體樓市氣氛明顯急速好轉，除了上述3個新盤乘勢推出開價外，市場仍有多個新盤部署出擊，此間3月份新盤已經鬥得難分難解，下周即將踏入4月份更是延續旺勢的時機，由於市場用家及投資者對新盤情有獨鍾，尤其大手投資客的大舉掃貨行動，將有能力延續樓市小陽春的旺勢。

張日強

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