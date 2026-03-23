聞風至 - 光大環境績優息高見吸引 | 鮮股落鑊

中東局勢造成的經濟影響持續發酵，環球股市續見動盪，恒生指數上周五收報25277，跌223點。全日成交金額進一步增至3425.2億元。



市況波動，選股宜謹慎為上。光大環境（257）剛公布的業績表現亮眼，純利錄得兩位數增長之餘，派息比率更連續兩年上移至42%水平，最新股息率達5厘水平，現價估值吸引。



光大環境是內地一站式、全方位的環境綜合治理服務商，三大領域聚焦固廢、泛水、清潔能源主營業務包括垃圾發電及協同處理、生物質綜合利用、危廢及固廢處置、新能源、環境修復等多項業務。



近年內地政府開支有縮減趨勢，為光大環境的業績帶來一定壓力，然而中央在「十五五」開局之年繼續以預算赤字為經濟兜底，公共事業的支出投放可望不減反增。



從光大環境上周五公布的2025財年業績可見，期內純利按年回升16.2%，至39.25億元；每股盈利63.9仙。派末期息12仙，2024年同期派9仙。計及中期股息15仙，全年累派27仙，較2024年同期派23仙多派17%。值得一提是，集團在2024財年開始調升派息比率，從過往約31%水平，上調至42%，似是響應內地對「提升國企分紅水平」的政策導向。此舉不旦意味未來股息回報有望維持在更具吸引力的區間，更可能在光大的牌頭支持下，吸引到一批內地保險、機構投資者等長線資金進場部署。



估值仍具修復空間



美銀證券早前曾發報告指，光大環境計劃發行人民幣股份於深交所上市，發行規模不超過8億股，所得資金預料用於發展主營業務及補充營運資金，對此持正面看法，預期可為股東帶來更清晰的股息政策，並觸發潛在估值重新評級。



光大環境在政策托底、業績回暖、派息提升三重因素加持下，估值修復空間仍然存在。若後續公共事業投資力度進一步明朗化，該股或有望迎來新一輪重估。



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