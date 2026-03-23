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鄧力文 - 5萬名非加密用戶的第一筆交易 | Exchange²

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鄧力文
1小時前
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產經 專欄
內容

近期數據顯示RWA鏈上市值穩步增長至273.5億美元，月活地址數出現明顯下滑，但持有者總數仍在擴大。更多人持有資產，但真正活躍交易的人變少。市場很喜歡講RWA。無論是代幣化美債、MMF，還是鏈上私募信貸，幾乎所有機構敘事都圍繞着把現實資產搬上鏈。但在我看來，目前階段的RWA，本質上是對結算層與托管效率的優化，而不是創造全新需求。優化一個原本就沒有嚴重痛點的系統，很難憑空誕生一個爆炸性市場。因為不夠痛，用戶沒有急切需要付費去解決問題。

　　反而，現在確實發生的是相反的方向，RWA正在把傳統用戶拉上鏈。SmartestXYZ最新發布的Hyperliquid研究報告揭示一個被忽略的數據。截至2026年3月，已有近5萬名非加密貨幣交易的首次Hyperliquid使用者，他們的第一筆鏈上交易不是BTC/ ETH，而是RWA永續合約。第一次接觸加密世界，是因為股指、黃金、白銀、原油，甚至未上市公司的資產。從HIP-3市場結構可以看到，XYZ100指數單一市場就吸引了近2萬名非加密原生用戶，佔比近40%。白銀、黃金、銅等商品合計超過12000人。更有意思是，SpaceX有超過700人，OpenAI有近450人。這兩間公司根本未上市，傳統券商渠道完全無法觸及，但有人第一次鏈上交易，就是為了交易它們的「價格風險」。

　　這才是RWA的核心價值主張，不是優化結算，而是創造准入。這才是RWA的核心價值主張：不是優化結算，而是創造准入。2月28日，美國空襲伊朗。因為是周末，全球傳統市場關閉。但Hyperliquid開着，大量用戶湧入鏈上交易原油永續合約。3月2日布倫特原油開盤跳漲。對部分用戶而言，鏈上不是替代品，而是唯一可以即時定價風險的市場。而且Perp相比傳統CFD有個根本性改進是資金費率的機制。那這平台潛在風險在哪？一句說完：這麼大的公海生意，不會沒有人留意到吧？

鄧力文

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