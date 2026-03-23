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伍一山 - 恒指力守橫行區底部 | 有錢圖

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伍一山
1小時前
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產經 專欄
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港股上周五繼續受壓，恒指收報25277點，跌223點，全日成交金額增至3425億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25121點，高位26250點，一周累挫188點，陰陽燭接連三周出現「錘頭」和兩支「倒轉錘」，有利反彈。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9周RSI跌至37.25。保歷加通道橫行，維持區間波動格局。

　　恒指於25000至27500點之間橫行半年，過去3周雖然下跌，但始終守住區間底部，而且陰陽燭接連出現有利反彈的訊號，在確認跌破25000點之前仍是橫行格局，不宜過分做淡。恒指50周線（25152）緊貼區間底部，加強其支持力，但若確認破底，可能要考驗22800點支持。區間中軸（26250）貼近10周線（26365）和20周線（26184），是短線反彈的主要阻力，此關若能升破，恒指料會再衝27500點關口。

　　國企指數上周五跌121點報8574點，一周累跌97點，周線圖出現「倒轉錘」，有利短線反彈，惟8900至9000點料有阻力。周線技術指標仍然偏淡，預料反彈完成後會下試100周線（7992）支持。

紫金黃金破腳穿頭利反彈

　　紫金黃金國際（2259）上周五逆市升5.5%，收報176.1元，國際金價連日急挫後反彈，富國銀行認為，雖然地緣風險及投資市場動盪短期將令金價持續波動，但全球央行持續增加黃金儲備，以及去美元化趨勢等，仍然支撐黃金需求。走勢上，股價1月尾升至268元大超買，陰陽燭即日以「烏雲蓋頂」展開調整，上周五跌至165.5元超賣回升，陰陽燭出現「破腳穿頭」，MACD熊差收窄，有利進一步反彈，現價買入，短炒目標價195元，跌破165.5元止蝕。

伍一山

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2026-03-16 02:00 HKT
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