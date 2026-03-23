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大行晨報 - 風險偏好低迷 紐元續受壓｜大行晨報

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產經 專欄
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　　近期油價飆升加劇通脹擔憂，疊加美國經濟資料持續強勁，推動市場對美聯儲政策路徑的重新定價。儘管主流預期仍偏向按兵不動，但加息的概率正在上升。據CME FedWatch tool顯示，市場預計美聯儲在4月會議上維持利率不變的概率約為93%，而加息25個基點的概率罕見地升至約7%。這是自本輪加息周期結束後，市場首次出現對加息的小幅定價。對於6月會議，累計加息25個基點的概率約為9%，維持利率不變的概率為90%，顯示市場對年內加息的預期正在悄然形成。市場將繼續關注後續通脹資料及中東局勢對政策的潛在影響

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自1月底以來，匯價正逐級走低，更下破0.60關口，雖然剛在上周二曾告回升，但剛好受制於0.60下方。再者，RSI及隨機指數正在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐預料在0.5770及0.57，其後則看0.5630及0.5580，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.5900及25天平均線0.5940，下一級參考0.6080以至去年7月1日高位0.6122。

　　英倫銀行上周四宣布維持基準利率在3.75%不變，但同時釋出明顯偏鷹訊號，表示若中東戰事推升能源價格並帶動通膨升溫，央行已準備好採取行動。交易員目前預期今年可能出現3次升息，每次25個基點，首次升息甚至可能最快於下月出現。市場原本普遍預期央行將在本次會議開始降息，但中東衝突推升能源價格後，政策前景迅速出現轉變。今次政策委員會（MPC）9

名成員一致支持維持利率不變，為四年半來首次未出現任何反對票。英倫銀行總裁貝利表示，若能源衝擊對通膨造成更持久影響，貨幣政策必須做出回應，無論局勢如何，其職責都是確保通膨回到2%的目標。英國央行亦大幅上修短期通膨預測，預估3月通膨率將升至3.5%，比戰事爆發前的預測高出約0.5個百分點。英鎊兌美元上周大致於1.32區間企穩，而自2月以來匯價持續受壓於下降趨向線，剛在上周四出現初步突破，料可望英鎊兌美元重新走穩，其後延伸阻力看至25天平均線1.3430及1.35，其後看至1.36及1.3720水平。下方支持位在1.33及1.3250，進一步看至1.32及1.3150水準，關鍵指向1.30關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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　　美國聯儲局將聯邦基金利率維持在3.5至3.75厘不變，符合市場預期。利率點陣圖則顯示，委員們維持今年和明年分別減息一次預測，不過主席鮑威爾會後講話則被市場視為偏鷹訊號。鮑威爾強調，通脹降溫進展不如局方預期，只有看到通脹降溫取得進展後才會減息。彭博利率期貨顯示，市場預計年內減息0.25厘可能性僅5成左右。消息支持美元走強，美匯指數在連續兩個交易日下挫後反彈，聯儲局公布議息結果後，美匯指數一度高見
2026-03-20 02:00 HKT
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