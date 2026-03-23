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劉偉利 - 恐懼的重量 | 巨B講投資

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劉偉利
1小時前
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產經 專欄
內容

　　本周金融市場的動盪，表象是中東戰雲密布、油價飆升，實質是一場關於人性的壓力測試。霍爾木茲海峽的航運危機，讓布蘭特原油兩周狂飆逾4成，通脹預期重新抬頭，聯儲局的減息算盤被逼一再修正。但真正值得玩味的，不是指數的起伏，而是市場參與者在恐懼與貪婪之間的集體舞蹈。

　　美股在動盪中展現出驚人韌性，科技股領漲、半導體指數強勢拉升，資金在短暫撤離後迅速回流——這不是簡單的避險與冒險切換，而是市場在重新定價「結構性趨勢」與「周期性衝擊」的權重。Nvidia及微軟等AI龍頭抗跌力十足，說明當一個產業的長期邏輯足夠堅固，短期地緣風險只能製造買點，而非轉折。

　　亞洲市場的分化，則揭示另一個層面的真相。韓股在恐慌後快速反彈，三星與SK海力士憑藉AI記憶體需求，年初至今累漲逾4成；台股在台積電帶領下續向上攻。這些不是偶然，而是全球半導體供應鏈重組過程中，核心節點的價值被反覆確認。港股相對疲弱，反映的也不只是地緣風險，更是對內地政策節奏的觀望。

　　值得深思的新視角在於，市場的波動往往會放大一個普遍的認知偏差：人們習慣用近期事件的強度，來推斷未來趨勢的持續性。油價飆升時，滯脹的恐懼被無限放大；股市反彈時，AI的敘事又被重新點燃。這種情緒的鐘擺，正是短線操作者的利潤來源，也是長線投資者的考驗所在。

　　窮人握緊恐懼，富人鬆開智慧——這句話在本周的市場中格外應驗。許多投資者看到指數急挫，本能反應是死抱現金或拋售持股，結果錯失隨後的技術性反彈。懂得「鬆開」的人，卻能在恐慌中看到機會節奏，在波動中實現低買高賣。這不是預測能力的差異，而是對自身情緒掌控能力的區別。

　　從更宏觀角度來看，市場教訓不僅關乎交易策略，更關乎對「確定性」的執念。人類天生厭惡不確定性，總想為每一項資產、每一個事件找到明確的歸因和預測。但市場的本質恰恰是不確定性的集合——地緣衝突的演變、央行的政策反應、資金的流動節奏，每一個變數都充滿偶然。與其握緊恐懼試圖控制一切，不如鬆開雙手，接受無法預測的部分，專注於那些相對確定的結構性趨勢。

　　但避險資產如美匯指數一度重上100水平，提醒我們風險真實存在。但歷史經驗同樣表明，只要衝突未演變成全球大戰，股市往往在恐慌過後快速修復。AI的長期趨勢、半導體的戰略價值、能源基建的不可或缺，這些底層邏輯不會因霍爾木茲海峽的短暫封鎖而逆轉。

　　投資的終極智慧，或許不在於預測下一波漲跌，而在於認清自己的恐懼模式，並在市場的集體情緒中找到屬於自己的節奏。握緊只會留下傷痕，鬆開才能擁抱機會。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利
 

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