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利貞 - 長建財務穩健 利未來併購 | 實力股起底

實力股起底
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利貞
3小時前
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產經 專欄
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長江基建（1038）2025年全年業績符合市場預期，並派發中期股息每股0.73元，延續集團上市29年來股息連年增長的記錄。集團在英國和澳洲擁有受監管的公用事業資產，這些資產的回報能夠抵禦宏觀經濟波動的影響；加上穩健的自由現金流，有望帶來更好的股東回報，並預計在2026年將有更強勁的併購增值潛力。看好集團的財務狀況雄厚，營運現金流強勁，建議可於63.7元買入，中長線目標價78元。長江基建昨天收報65.85元，升1元，升幅1.54%。

　　長江基建於去年底持有現金74億元，負債淨額對總資本淨額比率為8.9%；若以透視基準計入基建投資組合中之淨負債，比率為48.5%，處於業界低水平。

中長線目標價78元

　　集團上月聯同長實實業（1113）、電能實業（006）向法國公用事業公司Engie出售其合共持有的UK Power Networks（UKPN）全部股權，作價約105.5億英鎊（約1108億港元）。估計交易將為長江基建帶來440億港元款項，連同早前英國鐵路交易的95億港元現金，實際上將令長江基建由2025年預測的淨負債110億港元，轉為2026年的淨現金約410億港元。龐大資金相信有助未來潛在新收購。

　　長江基建截至去年12月底止全年業績，錄得營業額416.79億元，按年升6.9%。純利82.65億元，按年升1.8%；每股盈利3.28元。派末期息1.88元。連同已派發的中期股息每股0.73元，去年全年合共派息每股2.61元。期內，電能實業溢利貢獻為22.46億元，較去年增加2%；英國業務的溢利貢獻為39.83億元，與去年相若。有關減幅主要歸因於UK Power Networks於2024年錄得來自上一規管期之較高追溯調整，2025年的溢利貢獻遂相對較低。

　　澳洲業務的溢利貢獻為17.84億元，與去年相同。歐洲大陸業務之溢利貢獻為9.61億元，較去年增長58%，受惠於德國企業稅率下降而獲遞延稅項抵免以及ista表現強勁。加拿大業務溢利5.28億元，較上年度上升1%。新西蘭業務溢利2億元，較去年上升8%。香港及中國內地的業務錄得溢利6800萬元，較去年減少48%；下滑歸因於中國內地之水泥業務銷售疲弱，以及香港混凝土業務價格受壓。

利貞

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