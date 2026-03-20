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張日強 - 新盤排隊開價力搶各路客源 | 樓聲隨筆

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張日強
3小時前
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產經 專欄
內容

整體樓市氣氛已見好轉，縱使外圍戰火持續蔓延，惟新盤及二手樓市場仍表現理想，一眾發展商群起加快推盤應市，本周內已有多個新盤湧出來，並且頻頻軟銷及推廣，除了公布旗下新盤的賣點外，更即將出現排隊開價的場面，黃大仙新盤昨日率先開價，每呎開價約1.8萬，最低入場價約398萬，貼近市價水平，由於開價極具競爭力，加上投資客來勢洶洶，預期可取得理想銷情。

　　樓市急速好轉，新盤及二手樓市場表現向好，發展商推盤步伐亦見加快，日前已先後有多個新盤頻頻軟銷，並且各有各部署策略逐步開價，最新推出的黃大仙新盤，首批推出50伙平均每呎開價約1.8萬，入場價約398萬，該盤涵蓋開放式、2房及3房等，面積介乎209至520方呎，加上開價貼市，除可吸引區內用家客外，絕對有能力搶吸近期火熱的投資客源，尤其該盤屬短期樓花，以及推出不同優惠，對投資收租客有一定吸引力，預期該盤可取得理想銷情，首批單位有能力賣個滿堂紅。

　　事實上，樓市氣氛逐步回升，多個新盤連環推出應市，日前更頻頻於市場上軟銷及推廣等，最新推出的黃大仙新盤屬短期樓花盤，具有一定優勢，除可吸納用家客源外，投資收租客更是主要客源。除上述新盤外，市場上仍有多個新盤排隊出擊，今日將有2個新盤正式開價，料將掀起新一輪的推盤熱。

張日強

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