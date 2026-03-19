聞風至 - 三生製藥走勢轉強可留意 | 鮮股落鑊

港股連彈兩日，恒生指數重上兩萬六關口。大市高開高開55點，報25923點，早市一度倒跌77點至25791點。午後重拾升勢，最高見26117點，漲249點，收市報26025點，升156點。全日成交金額2403.7億元。



「習特會」舉行時間或將延後，但市場資金已率先行動，積極尋找潛在受惠板塊。醫藥股三生製藥（1530）原本屬於中美博弈下的受累股，如今卻出現「角色反轉」的跡象，值得投資者多加留意。



三生製藥去年與美國輝瑞簽署PD‑1/VEGF 雙抗藥物（SSGJ‑707）授權協議，總值高達60.5億美元，首付款亦達12.5億美元。合作規模龐大，本應成為股價強勁催化劑，惟受中美關係反覆影響，股價於去年11月高見35.42元後回落，至今仍較高位跌近35%。



美國總統特朗普表示，與中國國家主席習近平的峰會將延後約五至六周舉行。推遲原因不難理解，市場早前已傳出中方對美方臨時籌備會面有所不滿。雖然時間延後，但市場更關注的是，峰會究竟能否在能源、科技與醫藥等領域達成具體合作。在眾多可能的議題中，能源供應協議無疑是首要任務；而筆者認為，第二個最具可能性的突破口，正是中美在醫藥領域的合作深化。



事實上，去年10月輝瑞CEO Albert Bourla已公開表示，美國藥廠應加強與中國同業合作，因為內地藥業在速度、成本與規模上的優勢，正重塑全球新藥研發格局。這番言論在當時或許未被市場充分消化，但在「習特會」前夕重新審視，意義便顯得不同。



中美醫藥領域合作「雙贏」



若中美在藥品研發、臨床試驗、供應鏈等領域達成更具制度化的合作，對中方企業而言，意味着更穩定的海外市場、更高的授權估值與更快的國際化步伐；對美方而言，則可獲得成本更具競爭力的中低端藥物供應，甚至加速新藥研發效率。從產業邏輯來看，這是一個典型的「雙贏」格局。



三生製藥近日走勢已明顯轉強，昨日為止已走出「三連升」，是一個強烈的上升訊號，短線留神上方25元關口表現。



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