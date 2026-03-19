張日強 - 新入伙盤連錄短炒客止賺離場 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現向好，發展商推售的新盤更頻頻報捷，引領了大批客源湧出來，當中以用家及投資者最為積極，令到即將推售的新盤開價更見進取，樓價於過去3個月亦錄得穩步上揚的勢頭，投資者見市況回穩，尤其去年中購入的單位亦有一定的升幅，故紛紛採取短炒策略，先行沽貨止賺離場再作部署，上月合共錄得161宗持貨1年或以下轉售帳面獲利個案，較1月錄得的73宗急增約1.2倍。



樓市氣氛已見好轉，近月發展商推盤步伐已見加快，尤其新盤市場往往便取得熱銷的實況，新盤開價及付款條件吸引，隨即引領了大批客源湧出來，當中用家及投資者連番重擊入市，尤以大手投資客相對積極搶貨，一時間市況突然升溫，樓價於過去3個月至半年有明顯的升幅，從土地註冊處數據顯示，上月持貨1年或以下轉售個案合共錄約187宗註冊登記，較1月錄約90宗登記，高出97宗或約1.08倍。上述短線買賣中，帳面獲利個案錄161宗，較1月錄約73宗，按月大幅增加約1.2倍。



事實上，新入伙盤錄得短炒獲利個案最多，相信是受到首批開低價的效應，投資者紛紛入市，獲利個案最多為西沙大型新盤，合共有50宗，平均每宗帳面獲利約95萬元；其次是元朗新盤錄得12宗，平均每宗帳面獲利約63萬元。



張日強