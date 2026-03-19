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大行晨報 - 日英歐央行料利率不變｜大行晨報

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產經 專欄
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　　今個星期環球市場議息周，執筆之時暫時僅澳洲央行公布議息結果。澳洲央行本周符合市場預期加息0.25厘，澳元兌美元在議息後抽高至0.715。另外，日本央行、英倫銀行及歐洲央行亦將於今日稍後公布議息結果。筆者曾於3月12日本刊專欄提醒投資者，日圓短線或可考慮低吸，而日圓近期走勢亦符合我們預期，美元兌日圓於159.75見頂後回落，執筆之時正於158.7水平上落整固，彭博利率期貨顯示市場預計日本央行大機會按兵不動。

　　另外，英國早前公布的數據顯示，失業率升至5年來高位，薪酬增長放緩。英國國家統計局公布，截至去年12月的三個月失業率升至5.2%，就業人口增加5.2萬人，遠差過市場預期的9.4萬人。期內，不包括花紅的薪資按年增長4.2%，符合市場預期，不過經通脹調整後，不包括花紅的薪資則按年增長0.8%。數據令到交易員加大了對英倫銀行減息的押注，彭博利率期貨顯示交易員預計，英倫銀行今年內仍有至少一次減息0.25厘的機會。不過，今個星期的議息會議有較大機率維持利率不變，英鎊短線將於1.325至1.345區間上落。

　　另外，作為最後一間議息的央行。歐洲央行2月議息會議曾宣布維持三大利率不變，符合市場預期。不過近期針對美國與伊朗之間的戰爭問題，歐央行多位管委表達了對伊朗戰事推升區內通脹的擔憂。最新公布的數據亦顯示，歐羅區通脹有反彈的趨勢，2月歐羅區整體通脹按年上升1.9%，核心通脹則按年升2.4%，兩者均高於市場預期及前值。彭博利率期貨顯示，交易員加大對歐洲央行今年開啟加息的押注。不過，我們預計今次會議歐洲央行將按兵不動，歐羅兌美元預料於1.145至1.165水平區間上落。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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