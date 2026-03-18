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朱紅 - 騰訊今放榜 留意「25908」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　騰訊（700）與騰訊雲已成為OpenClaw社區的贊助商，QQ與元寶派正是介入OpenClaw，讓派友可以把自己的「龍蝦」帶進來，讓它們一起聊天、一起協助、一起幹活。騰訊今日（18日）將公布業績，騰訊股價在570元前徘徊。如看好騰訊可留意認購證「25908」，行使價727.49元，實際槓桿10倍，今年7月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿6倍，今年10月到期。

　　國家統計局公布1-2月份社會消費品零售總額86079億元人民幣，增速優於預期的2.5%，並創去年10月以來新高，內需股有支持。泡泡瑪特（9992）股價連升3日，重上200元以上。如看好泡瑪可留意認購證「24839」，行使價254.08元，實際槓桿6倍，今年6月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「15457」，行使價179.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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　　針對近日出現俗稱「養龍蝦」的熱潮，創新科技及工業局局長孫東指，政府早前已制訂一套完善的政府資訊科技保安政策及指引，當中明確要求在政府部門內安裝任何軟件程式，必須進行嚴格的保安評估，並需要跟從有關指引。阿里巴巴（9988）股價穩步上揚，升至約135元水平整固。如看好阿里可留意認購證「24561」，行使價165.1元，實際槓桿8倍，今年7月到期；如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.
2026-03-17 02:00 HKT
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