朱紅 - 騰訊今放榜 留意「25908」 | 窩輪熱炒特區

騰訊（700）與騰訊雲已成為OpenClaw社區的贊助商，QQ與元寶派正是介入OpenClaw，讓派友可以把自己的「龍蝦」帶進來，讓它們一起聊天、一起協助、一起幹活。騰訊今日（18日）將公布業績，騰訊股價在570元前徘徊。如看好騰訊可留意認購證「25908」，行使價727.49元，實際槓桿10倍，今年7月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



國家統計局公布1-2月份社會消費品零售總額86079億元人民幣，增速優於預期的2.5%，並創去年10月以來新高，內需股有支持。泡泡瑪特（9992）股價連升3日，重上200元以上。如看好泡瑪可留意認購證「24839」，行使價254.08元，實際槓桿6倍，今年6月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「15457」，行使價179.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。



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朱紅