陳永陸 - 建滔積層板派息穩宜分段吸 | 陸叔講股

建滔積層板（1888）及建滔集團（148）最新全年業績顯示，受惠於AI硬件浪潮，盈利出現爆發式增長。期內，建滔積層板營業額204億元按年增長10%，純利24.42億元大增84.2%，基本純利24.94億元增85%；母企建滔集團期內營業額453.75億元升5.3%，純利44.02億元大增170%，基本純利49.85億元增207%。



建滔積層板業績爆發由AI伺服器、高頻高速板材需求激增所帶動，覆銅板及其上游物料不僅平均售價（ASP）大幅上升，銷量亦強勁增長。垂直整合模式讓公司有效鎖定原料成本，在銅價及化工原料波動中仍實現利潤率顯著提升；投資業務分部更貢獻額外盈利。相較2024年低基數，2025下半年AI定單加速湧入，推升整體動能。集團層面，積層板分部貢獻絕大部分盈利增長，印刷及化工穩健，房地產僅輕微拖累但非核心。這顯示母子公司高度同步，垂直整合與AI定位形成強大抗周期能力與增長引擎，AI需求不僅帶來短期爆發，更奠定長期結構性利潤擴張基礎。



盈利呈爆發式增長

建滔積層板前景可用璀璨來形容，AI硬件基建正帶來覆銅板結構性牛市。高階低損耗、高頻板材需求將持續暴增，公司已連續多次成功提價，成本轉嫁能力強勁，預計2026年上半年ASP續升，盈利增長進一步加速。事實上，建滔集團主席張國榮對前景的極度樂觀，因為客戶定單均以年計簽訂，而非月計。他透露2026年前兩個月盈利已較去年同期翻倍，並計劃未來兩年投資超過100億元擴產上游物料及高端產能，對AI需求持續爆發充滿信心。管理層一致認為，需求維持暢旺，AI伺服器迭代加速（800G/1.6T高速連接、更高層數PCB）將持續推升M8/M9級材料需求，公司中國產能優勢及全球市佔領先，讓其在全球供應緊張中穩佔先機。此外，電動車、5G基站及消費電子回暖提供多重支撐。



有分析認為，長期而言，「PCB基材黃金十年」已全面啟動，建滔積層板作為龍頭，2026年及未來3至5年高增長確定性極高，AI浪潮將帶來持續價量雙升與利潤擴張。再者，建滔積層板2025年全年派息共0.53元，派息率超過50%，在港股科技硬件板塊中屬中上水平。同時，反映管理層對現金流充裕及未來前景的強烈信心。過去幾年，派息持續增長（含特別息），即使在周期低谷亦維持基本派息，顯示強大派息能力。垂直整合帶來穩定現金流。兩公司兼具高成長性及穩定派息，值得繼續分段吸納。



資深獨立股評人

陳永陸