張日強 - 租金彈升 屋苑差餉租值按年彈3.2% | 樓聲隨筆

受到政府推出的搶人才計劃措施，加上內地生每年持續湧港增加的實況下，租金於過去一年保持升勢或持平（期間並沒下跌），反映港府推行的政策對住宅租金有極大支持作用。差餉物業估價署最新公布數字顯示，下年度整體私人住宅應課差餉租值，按年上升3.2%，以各類別單位計算，面積752方呎或以下單位按年升約3.5%最突出，明顯跑贏大市，預期中細價屋苑租金仍有力上揚。



受惠政府推出的搶人才計劃，外來人才不斷增加，加上每年內地生湧港，帶動各區屋苑租務急速彈升，租金表現持續創新高，連帶私人住宅應課差餉租值亦水漲船高。差估署最新資料顯示，2026/2027年度整體私人住宅應課差餉租值，按年上升約3.2%，另外，各類私人住宅單位應課差餉租值全面上升，升幅最明顯為面積752方呎或以下中小型住宅單位，按年升約3.5%，其次為面積753至1075方呎中型單位，按年升約2.9%；另外，面積1076方呎及以上大型單位，按年升約2%。



事實上，從各類單位的租值來看，以面積752方呎或以下單位按年升約3.5%最突出，明顯跑贏大市，由於內地生持續湧港，加上外來人才的進駐，隨即帶動各大屋苑的中細價單位租務急速彈升，預期該類單位的需求仍然殷切，租金升幅更有力挑戰新高價。



張日強