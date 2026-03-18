Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 租金彈升 屋苑差餉租值按年彈3.2% | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

受到政府推出的搶人才計劃措施，加上內地生每年持續湧港增加的實況下，租金於過去一年保持升勢或持平（期間並沒下跌），反映港府推行的政策對住宅租金有極大支持作用。差餉物業估價署最新公布數字顯示，下年度整體私人住宅應課差餉租值，按年上升3.2%，以各類別單位計算，面積752方呎或以下單位按年升約3.5%最突出，明顯跑贏大市，預期中細價屋苑租金仍有力上揚。

　　受惠政府推出的搶人才計劃，外來人才不斷增加，加上每年內地生湧港，帶動各區屋苑租務急速彈升，租金表現持續創新高，連帶私人住宅應課差餉租值亦水漲船高。差估署最新資料顯示，2026/2027年度整體私人住宅應課差餉租值，按年上升約3.2%，另外，各類私人住宅單位應課差餉租值全面上升，升幅最明顯為面積752方呎或以下中小型住宅單位，按年升約3.5%，其次為面積753至1075方呎中型單位，按年升約2.9%；另外，面積1076方呎及以上大型單位，按年升約2%。

　　事實上，從各類單位的租值來看，以面積752方呎或以下單位按年升約3.5%最突出，明顯跑贏大市，由於內地生持續湧港，加上外來人才的進駐，隨即帶動各大屋苑的中細價單位租務急速彈升，預期該類單位的需求仍然殷切，租金升幅更有力挑戰新高價。

張日強

最Hit
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
16小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
16小時前
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
影視圈
10小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
8,000萬元六合彩今晚（17日）攪珠。資料圖片
8000萬六合彩︱幸運二金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7800萬
社會
8小時前
北角明月大廈單位起火釀2傷 50人自行疏散 天降窗戶擊中女途人
突發
6小時前
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
教育新聞
15小時前
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
謝賢結婚珍貴畫面翻Hit 前「靚絕TVB花旦」性感過狄波拉美到發光 遭周潤發推撞夠經典
影視圈
8小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
10小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
18小時前
更多文章
張日強 - 樓花盤頻頻搶攻力吸投資客 | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛向好，發展商推盤步伐明顯加快，上周多個新盤連環推售並取得理想銷情，尤其尖沙咀2個新盤更紅盤高開，並且錄得「一Q清袋」的實況，除獲用家垂青外，投資者亦是主要客源，而且部分更是大手投資客，反映近期樓花新盤對投資客有相當的吸引力，預料短期內市場上仍有多個樓花盤乘勢出擊，以便搶奪市場大手客源。 　　樓市氣氛急速好轉，新盤及二手樓市場表現標青，其中更以新盤的銷情最為突出，上周尖沙咀2盤先後
2026-03-17 02:00 HKT
樓聲隨筆