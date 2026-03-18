鄧聲興 - 阿里目標價150元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

阿里巴巴（9988）最新成立的Alibaba Token，將通義實驗室、MaaS及悟空事業部等整合為一，圍繞「創造Token、輸送Token、應用Token」構建全新生產體系，這標誌阿里正將AI競爭從單純的模型參數比併，轉向以Token消耗量為核心的商業閉環。首次曝光的悟空事業部定位為B端AI原生工作平臺，與釘釘即將推出的企業級AI Agent應用相輔相成，旨在將模型能力深度嵌入企業工作流，實現從個人助手到企業生產力的跨越，這正是搶佔B端藍海市場的關鍵一步。從國際趨勢看，OpenClaw等AI Agent產品帶動Token消耗量月增160%，印證了Token作為AI時代「能源」的商業價值。短期而言，今日（18日）公布的季度財報，市場正密切關注雲業務收入及AI相關貢獻，尤其是AI相關API調用收入的增長趨勢；中長線則受惠於全球AI雲需求爆發及開源生態的持續擴張，其開源模型在GitHub的主導地位為全球開發者生態奠定基礎，有望複製雲計算時代的增長路徑。隨着AI Agent成為消耗Token的主力，阿里成功搭建從「發電廠」（通義）到「電網」（MaaS）及「用電設備」（悟空、千問）的完整鏈條，加上近期「新誇克」及AI眼鏡等終端布局，多元入口全面開花。建議投資者重點關注企業級AI Agent的付費滲透率、Token消耗量及海外市場開拓進度等關鍵數據，將直接反映其AI戰略的變現能力。目標價150元，止蝕價125元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興