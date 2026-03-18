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大行晨報 - 加元維持區間上落｜大行晨報

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3小時前
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產經 專欄
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　　美元指數周一從10個月高位小幅回落，主要因部分船隻通過霍爾木茲海峽暫時緩解了極端供應擔憂。市場焦點正轉向本周密集舉行的多場央行會議，澳洲央行已率先在周二加息四分一厘，接下來美聯儲、歐洲央行、英倫銀行和日本央行亦會陸續公布議息結果，目前普遍預期美聯儲將維持利率不變。據CME FedWatch tool，美聯儲到本周降息25個基點的概率不足1%，維持利率不變的概率約為99%。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表所見，自1月底以來，匯價正逐級走低，更下破0.60關口，雖然剛在上周二曾告回升，但剛好受制於0.60下方。再者，RSI及隨機指數仍在回落下行，10天平均線下破25天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐預料在0.5750及0.57，其後則看0.5630及0.5580，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.5860及25天平均線0.5970，下一級參考0.6080以至去年7月1日高位0.6122。

　　加拿大統計局周一公布，加拿大2月全年通脹率按年升1.8%，按月升0.5%。統計局指出，通脹回落主要受去年2月消費稅假期結束影響，當時通脹基數較高，令今年比較數據下降。加拿大央行將於星期三公布最新利率決定，市場普遍預期央行將維持基準利率不變。

　　美元兌加元上周先跌後回升，整體尚見延續近一個多月以來的區間上落走勢。較近支持先看1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，若然進一步破位料見美元跌勢加劇；其後支持預料為1.36及1.35，再而參考1.3410及100個月平均線1.3310。當前阻力估計為1.3760及1.38，下一級看至1.39，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻；其後關鍵會指向1.40關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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