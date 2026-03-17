鄧聲興 - 寧德時代目標價720元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

寧德時代（3750）去年業績表現遠超預期，營收突破4237億元，歸母淨利潤更強勁增長42.3%至722億元。公司憑藉對動力電池這一核心環節，全球市佔率穩健提升。值得留意的是，公司通過控股鋰礦及布局電池回收，構建了堅實的垂直供應鏈整合能力，有效對沖原材料價格波動風險，為高毛利保駕護航。相較於競爭白熱化、利潤微薄的整車市場，動力電池行業集中度高，龍頭企業話語權更大。去年其產能利用率高達96.9%，海外業務毛利率更達到優異的31.4%，遠超國內業務。公司的增長模式正從單純的「產品輸出」向「產品+服務」一體化演進。透過車電分離與換電模式，公司正積極構建補能網絡，截至去年底已累計建成逾1300座換電站，開闢了新的利潤增長點。同時，公司不斷推出「驍遙」雙核電池、「天行」商用車電池等創新產品，在解決續航、補能等痛點的同時，進一步鞏固其寡頭地位。投資者可跟蹤其產能利用率及海外定單進度，把握這輪由全球儲能需求爆發與技術突破帶來的多重利好共振機遇。目標價720元，止蝕價600元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興