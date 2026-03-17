温傑 - 港鐵中長線部署候32元吸 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
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港鐵公司（066）公布去年12月底止的全年業績，股東應佔盈利146.8億元，按年下跌6.9%，符合筆者預期。若仔細分析的話，物業發展利潤按年上升8%，盈利倒退主要由於經常性業務利潤下跌21.6%，屬市場意料之中。展望物業發展表現將繼續理想，預期「日出康城」第十三期、「港島南岸」第六期及油塘通風樓項目的物業發展利潤有望入帳，為總體盈利帶來支持。息率方面，集團派末期息0.89元，即維持全年派息1.31元。受大市影響，集團股價近期回落至約32元水平，或是進取投資者的中長線投資機會。筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
香港股票分析師
協會理事
温傑
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