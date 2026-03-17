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朱紅 - 阿里穩步揚 追「24561」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
2小時前
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產經 專欄
內容

　　針對近日出現俗稱「養龍蝦」的熱潮，創新科技及工業局局長孫東指，政府早前已制訂一套完善的政府資訊科技保安政策及指引，當中明確要求在政府部門內安裝任何軟件程式，必須進行嚴格的保安評估，並需要跟從有關指引。阿里巴巴（9988）股價穩步上揚，升至約135元水平整固。如看好阿里可留意認購證「24561」，行使價165.1元，實際槓桿8倍，今年7月到期；如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。

　　國家統計局公布，今年1至2月，規模以上工業增加值按年實際增長6.3%，增幅大勝預期的5%，並創去年9月以來新高。恒指昨日早段低見25317點後，曾反彈超過500點，挑戰26000點關。如看好恒指可留意新上市的牛證「58240」，收回價25350點，28年9月到期；或可留意牛證「55834」，收回價25295點，實際槓桿44倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「55352」，收回價26205點，實際槓桿46倍，28年4月到期；或可留意熊證「66628」，收回價26405點，實際槓桿35倍，28年4月到期。

　　有研究報告指，在地緣政治不明朗情況下，建議客戶選擇經濟較為穩健地區的高息銀行股，並按優先次序推薦新加坡、馬來西亞、泰國等地區的銀行股。滙豐控股（005）股價由3月尾高位141元，下跌15%跌至119.2元後反彈，曾升2%以上至125元。如看好滙控可留意認購證「26806」，行使價148.98元，實際槓桿8倍，今年9月到期。如看淡滙控可留意認沽證「24062」，行使價111.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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