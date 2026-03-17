朱紅 - 阿里穩步揚 追「24561」 | 窩輪熱炒特區

針對近日出現俗稱「養龍蝦」的熱潮，創新科技及工業局局長孫東指，政府早前已制訂一套完善的政府資訊科技保安政策及指引，當中明確要求在政府部門內安裝任何軟件程式，必須進行嚴格的保安評估，並需要跟從有關指引。阿里巴巴（9988）股價穩步上揚，升至約135元水平整固。如看好阿里可留意認購證「24561」，行使價165.1元，實際槓桿8倍，今年7月到期；如看淡阿里可留意認沽證「27080」，行使價111.01元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



國家統計局公布，今年1至2月，規模以上工業增加值按年實際增長6.3%，增幅大勝預期的5%，並創去年9月以來新高。恒指昨日早段低見25317點後，曾反彈超過500點，挑戰26000點關。如看好恒指可留意新上市的牛證「58240」，收回價25350點，28年9月到期；或可留意牛證「55834」，收回價25295點，實際槓桿44倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「55352」，收回價26205點，實際槓桿46倍，28年4月到期；或可留意熊證「66628」，收回價26405點，實際槓桿35倍，28年4月到期。



有研究報告指，在地緣政治不明朗情況下，建議客戶選擇經濟較為穩健地區的高息銀行股，並按優先次序推薦新加坡、馬來西亞、泰國等地區的銀行股。滙豐控股（005）股價由3月尾高位141元，下跌15%跌至119.2元後反彈，曾升2%以上至125元。如看好滙控可留意認購證「26806」，行使價148.98元，實際槓桿8倍，今年9月到期。如看淡滙控可留意認沽證「24062」，行使價111.98元，實際槓桿6倍，今年9月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅