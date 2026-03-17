伍禮賢 - 紫金可候低中線部署｜開工前落盤/頭條名家本周心水
閱讀更多
內容
市場預期未來一年全球礦產銅增速預計僅為1.6%-2.3%，遠低於4%以上的年均需求增長預期，反映受AI急速發展、新能源車製造及電網升級所驅動，銅市場供應缺口將再擴大。投資者不妨關注紫金礦業（2899）。
紫金於上月發布《三年（2026–2028）產量規劃》，明確到2028年實現銅、金產量進入全球前三位。隨着巨龍銅礦二期達產及三期建設，成為銅產增量核心來源，以及加速「兩湖兩礦」一期達產，新增第二增長曲線，將刺激公司產能在此三年集中釋放；再憑藉公司全球多元布局、極致成本優勢、高效併購與運營能力，疊加金屬價格上行周期，有望成為未來業績高增的催化劑。
投資者可考慮中線部署，候低在36元吸納，目標價45元，跌穿30元離場。
本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
最Hit
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
2026-03-15 17:35 HKT
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
2026-03-15 15:31 HKT
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
2026-03-15 12:59 HKT
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
2026-03-15 18:02 HKT
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
2026-03-15 10:00 HKT