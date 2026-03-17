伍禮賢 - 紫金可候低中線部署｜開工前落盤/頭條名家本周心水

市場預期未來一年全球礦產銅增速預計僅為1.6%-2.3%，遠低於4%以上的年均需求增長預期，反映受AI急速發展、新能源車製造及電網升級所驅動，銅市場供應缺口將再擴大。投資者不妨關注紫金礦業（2899）。



紫金於上月發布《三年（2026–2028）產量規劃》，明確到2028年實現銅、金產量進入全球前三位。隨着巨龍銅礦二期達產及三期建設，成為銅產增量核心來源，以及加速「兩湖兩礦」一期達產，新增第二增長曲線，將刺激公司產能在此三年集中釋放；再憑藉公司全球多元布局、極致成本優勢、高效併購與運營能力，疊加金屬價格上行周期，有望成為未來業績高增的催化劑。



投資者可考慮中線部署，候低在36元吸納，目標價45元，跌穿30元離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際證券策略師

伍禮賢