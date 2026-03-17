大行晨報 - 日圓160關前止跌｜大行晨報

自美伊衝突開展以來，油價持續飆升，將加劇通脹憂慮，投資者對美國聯儲局減息的預期已被大幅調低。市場目前對年底前降息的押注已從戰前的兩次降至不到一次。美聯儲將於本周三舉行議息會議，市場預期將維持利率不變，但投資者將關注最新經濟預測和主席鮑威爾的發言，以尋找關於未來利率路徑的明確訊號。此外，本周亦將迎來多間主要央行密集公布議息結果，周二澳洲央行會率先公布利率決議，預計將會加息四分一厘；周三有加拿大央行，周四則到日本、瑞士，英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，市場普遍預期他們此次會議將會維持利率不變。



干預疑慮給予支撐



美元兌日圓上周逐步逼近160關口，油價升高、加劇通膨擔憂，美元的避險買盤仍在持續。日本財務大臣片山皋月表示，日本已準備好採取一切必要措施，來應對影響民眾生活的日圓匯率波動，她並補充指，正與美國政府就外匯問題保持密切聯繫。而在1月時，日圓也曾見至160附近，隨後美國實施了匯率檢查。



從技術圖表所見，RSI及隨機指數已居於超買區域，故若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再度回落。較近支持先看10天平均線158.30及50天平均線156.40。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整幅度為157.80及156.80，擴展至50%及61.8%則為155.90及155.10水平。至於較近阻力先會留意161.50及162水準，之後將看至162.80及163.50水準。



英鎊兌美元上周持續走弱，受石油供應衝擊擔憂影響。自2月以來持續走低，匯價正處於下降通道中走低，頂部及底部目前分別位於1.3440及1.3160。預計延伸支持位在1.32及1.3150，進一步看至25個月平均線1.3075，關鍵指向1.30關口。阻力位回看通道頂部1.3380及1.3440，若然可作突破，料可見英鎊重新走穩，其後阻力看至1.35及1.36水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

