大行晨報 - 市場料澳央行續加息0.25厘｜大行晨報

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴上周四發表上任後首次聲明，誓言將繼續封鎖霍爾木茲海峽，並表示不會放棄復仇。特朗普拒絕就現有條件與伊朗達成協議。市場憂慮美國與伊朗戰事可能持續更長時間，避險情緒及通脹預期升溫推升，美匯指數上周五盤中升穿100水平心理關口，更一度高見100.54，創去年5月以來最高。今個星期環球市場將迎來超級議息周，除了美國聯儲局之外，澳洲央行、加拿大央行、日本央行、英倫銀行及歐洲央行等6間央行將先後公布議息結果。執筆之時彭博利率期貨顯示，除澳洲央行外，華爾街交易員預計其他央行均較大概率維持利率不變。



澳元或上試今年高位



澳洲央行2月議息會議宣布加息0.25厘，將利率上調至3.85厘，符合市場預期，成為今年首個加息的主要央行，亦是2023年11月以來再度加息。央行稱，去年下半年以來通脹壓力顯著，會議紀錄顯示，官員認為通脹和經濟存在雙向風險，將根據後續數據判斷政策走向。市場原先揣測澳央行會等首季通脹數據出來後再加息，結果澳洲行長布洛克本月初時曾對市場警告稱不排除在3月議息會議上再度收緊貨幣政策。澳洲央行將於今日稍後時間公布議息結果，執筆之時彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計澳洲央行加息0.25厘的可能性有近7成。



早前受美元強勢反彈所影響，澳元由0.7187高位震盪回落，執筆之時，澳元兌美元正於0.702水平上落整固，暫時企穩於50天線約0.697水平之上。我們認為，50天線為澳元較關鍵支持位，若能企穩該水平，在加息預期之下，澳元不排除再度上試今年高位。



光大證券國際產品開發及零售研究部