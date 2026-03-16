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鄧力文 - 以太幣短期難強勢 | Exchange²

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鄧力文
1小時前
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產經 專欄
內容

最近加幣貨幣市場比現最穩的依然就是「大餅」比特幣（BTC）。若以過去3個月作為時間軸，以太幣（ETH）大約跑輸BTC超過1成，強弱對比相當明顯。能夠在這段時間跑贏大盤升幅的，反而是我在專欄多次提到的去中心化衍生品平台Hyperliquid DEX 相關生態。為何ETH會相對疲弱？我認為核心仍然離不開交易量與槓桿需求。
　　據CoinDesk數據顯示，2月中心化交易所總交易量按月下滑2.41%，降至5.61萬億美元，創下自2024年10月以來最低水平。與此同時，自2024年起，穩定幣總市值從不足1300億美元，飆升至超過3100億美元，年化增長率約55%。供應暴增，但需求卻未同比例擴張，這種資金堆積與交易動能不足的錯位，正是目前市場的結構性矛盾。
比特幣近期表現穩健

　　從DeFi借貸數據可以更清楚看到問題，近半年來，主流借貸協議的利率曲線持續下行。根據Blockworks數據，穩定幣平均借貸收益率曾在2024年初衝高至接近12%，而目前已回落至約2至3%區間。Aave V3上USDC與USDT在以太坊主網的基準利率已跌破2%。即使CryptoQuant數據顯示以太坊每日活躍地址創下新高，甚至超越2021年牛市高峰，但幣價卻未同步走強，ETH自去年8月高位4946美元回落逾50%。這打破了「鏈上活躍度=價格強勢」的簡單邏輯。活躍不等於資金淨流入，更不等於槓桿需求回歸。

　　同時最大市值的DEX Hyperliquid持續搶佔衍生品市場份額，資金與交易活躍度明顯向其集中，帶動包括幣安孵化的ASTER等項目，表現越來越強。資金正在重新定價交易基礎設施而不是單純押注公鏈敘事。當穩定幣供給過剩、借貸收益下行、資金費率疲弱，ETH自然難以出現結構性強勢。這一輪行情的邏輯更簡單，要麼持有BTC，要麼少量配置具倍數彈性的強勢生態項目。在流動性未明顯回暖前，簡單往往是最有效的策略。

鄧力文

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