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張日強 - 新盤頻頻報捷力搶用家投資客 | 樓聲隨筆

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張日強
1小時前
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產經 專欄
內容

外圍戰火持續蔓延，對環球股市造成起伏不定，惟對本港樓市暫未受到影響，市場上多個新盤於過去一周連環開售，當中以尖沙咀「孖寶」盤最為激烈，兩盤互相出招力搶各路客源，加上粉錦公路新盤亦是焦點盤，搶客戰況持續升溫，率先開售的尖沙咀新盤更「一Q清袋」，隨後同區另一新盤亦緊接售罄，粉錦公路新盤亦取得不俗銷情，各盤銷情相繼報捷，其中投資客更力撐大市。此外，黃竹坑鐵路上蓋新盤亦把握機遇順勢開價，本周將軍澳新盤亦部署出擊，預期新盤戰況將更趨激烈。
新盤連環出招鬥搶大手客

　　上周先後開售的3個新盤，雖然採取貼市價推盤策略，加上外圍戰火蔓延，惟對整體新盤銷情未有造成影響，新盤頻頻搶攻引領各路客源湧出來，當中包括用家及投資者，當中更有大手投資客密密搶盤，成為力撐新盤的主要買家。由於上述3盤正正就是農曆年後推出的新盤，並且收票數字理想，上周齊齊開售即取得紅盤高開的實況，新盤連番報捷對後市有一定的鼓舞作用，反映樓市小陽春仍有力延續下去，買家購買力相對強勁，料向隅客將會重返市場選購新盤及貨尾等。

　　除上述3盤先後開售外，上周突擊開價的黃竹坑鐵路上蓋盤亦是市場焦點，該盤首批推出93伙，每呎開價約2.9萬，最低入場價約906萬，由於首批開價仍稍低於市價，加上樓市已逐步復甦，有關開價絕對有一定的吸引力。此外，將軍澳新盤亦加快步伐，日前先後為樓盤軟銷及推廣，料本周內有最新部署。

　　事實上，自農曆新年前已提早來臨的樓市小陽春，帶動樓市進入新局面，整體樓市氣氛明顯好轉，新盤及二手樓市場都有不俗的表現，上周開售的新盤先後取得連番報捷，初步來看，整體樓市旺勢仍可延續下去。至於剛於上周六開價的黃竹坑鐵路上蓋新盤，該盤已於早前推出部分單位招標，明顯已測試出市場的承接力，故隨即開價應市，將軍澳新盤亦於本周緊接登場，上述2盤均部署於月內出擊，預期將掀起新一輪推盤動力。

張日強

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