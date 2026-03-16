大行晨報 - 歐羅續弱勢探底｜大行晨報

中東局勢仍然嚴峻，上周金融市場大幅動盪，美元成為被受追捧的避險資產。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴誓言，將持續關閉荷姆茲海峽航道，並加強對中東各地石油和運輸設施的攻擊力度。隨着油價飆升，美國已允許為期30天，各國可買一些先前因俄烏戰事受到制裁、而滯留在海上的俄羅斯石油產品。同時，國際能源總署（IEA）周三同意從戰略儲備中釋放創紀錄的4億桶石油。然而，有分析稱釋放儲備僅可彌補物理供應的暫時中斷，無法持續吸收地緣政治衝擊。另外，由於歐洲多國及日本相應較為依賴能源進口，故引的對經濟的擔憂也隨之加深，促使資金繼續流入美元避險。



石油危機成走向關鍵



歐羅兌美元上周顯著下跌，低見1.1411，為去年8月1日以來最低水準。自一月下旬，歐羅兌美元反覆走低，並受制於下降趨向線，目前位於1.1730水準，亦即後市歐羅需回此區，才可望緩止這一個多月的下跌態勢。至於向下重要支撐則指向1.14關口，在去年7月歐羅已曾下探此關口，其時三日守穩後則見逐步走穩，因此也要留意若今趟終為失守，歐羅跌勢也進一步隨之加劇。其後將會看至1.1340及1.12水準，下個關鍵為1.1080及1.10關口。阻力位回看1.15及250天平均線1.1590，較大阻力料為1.1650及200天平均線1.1680。



澳元兌美元上周先升後回跌，上周三高位觸及0.7192，獲益於利率前景的優勢，市場普遍預測澳洲央行本周二將加息0.25%至4.1%。然而，隨着中東局勢升溫，市場風險偏好情緒出現越大程度的弱勢，澳元亦難以獨善其身，上周四及周五兩日挫跌，將周初的漲幅全部回退，尾盤返回至0.70關口下方。技術圖表所見，近月以來匯價多番在0.71區間遇阻，要留意一旦跌破近日區間底部，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數處正自超買區域回跌，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力，當前會先留意0.6950，一方面為50天平均線位置，亦為過去兩日的爭持區間底部。黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在0.6895及0.6805，擴展至61.8%及78.6%則為0.6715及0.6585。至於阻力參考25天平均線0.7080及0.72，較大阻力預估在0.7280及0.74水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇