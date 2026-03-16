劉偉利 - 市場集體潛意識 | 巨B講投資

霍爾木茲海峽的航道，從來不止是石油的通道，更是全球市場神經的集中樞。當中東戰雲密布、油價飆升之際，金融世界的反應與其說是理性的避險，不如說是一場集體潛意識的宣洩——那些蟄伏已久的恐懼、對滯脹的夢魘、對不確定性的焦慮，一次過在交易屏幕上找到了出口。



油價的飆升，最直接的後果是通脹預期的重新定價。2月美國CPI數據本已讓市場相信利率見頂，但能源成本一旦失控，聯儲局的算盤便得重新撥動。市場對年內減息次數的預期迅速收斂，這不是因為經濟過熱，而是因為另一種更棘手的局面——滯脹——正在陰影中蠢蠢欲動。當增長放緩與物價上漲同時來襲，央行的政策工具箱將空空如也。



值得深思的新視角在於，本周的資金流向揭示一個更深層的結構性轉變：投資者正從「敘事驅動」轉向「資產負債表驅動」。過去幾年，市場習慣了為故事買單——AI顛覆、綠色轉型、太空經濟，任何動聽的敘事都能撬動資金。但當霍爾木茲海峽的硝煙升起，故事突然蒼白，人們開始追問：哪些公司真正擁有抵禦供應鏈斷裂的能力？哪些資產負債表能在能源成本高企時依然穩健？這股思潮的轉向，或許比短期波動更具深遠影響。



資金的分化極具戲劇性。美股基金錄得史上最大單周撤資，貨幣市場基金卻吸金逾200億，這不是單純的避險，而是投資者對「估值」與「確定性」的重新校準。科技股的反彈看似強勁，但成長型基金的持續流出說明，市場對高市盈率板塊的戒心遠未消除。黃金衝破5300美元、農產品醞釀補漲，這些信號指向同一個方向：實物資產正在重新獲得話語權。



亞洲市場的劇烈震盪，則曝露另一個長期被忽視的脆弱性：當外資主導的市場遭遇地緣風險，資本流出的速度往往超乎預期。韓股熔斷、日經暴挫、台股失守關口，這些不是孤立的波動，而是全球資金重新評估新興市場風險溢價的縮影。散戶逆勢抄底晶片股，究竟是勇氣還是誤判，時間會給出答案。



從歷史的視角看，這類地緣驅動的恐慌，往往在極端情緒後迎來修復。一戰前夕的市場也曾有過最後的狂歡，但真正的投資智慧不在於預測衝突的走向，而在於辨識哪些趨勢不會因短期事件而逆轉。AI與半導體的長期邏輯、能源基建的戰略價值、高品質債券的避險功能，這些底層結構的韌性，遠比每日的漲跌更值得關注。



市場的集體潛意識，既會放大恐懼，也會催生機會。當恐慌拋售發生時，真正需要問的不是「該不該逃」，而是「哪些資產的價格已脫離基本面」。紀律與耐心，從來不是空洞的口號，而是穿越迷霧時最可靠的指南針。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

