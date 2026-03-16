關志康 - 夜總會談生意成往事 | 神耆商機

在春茗宴席上，一位年輕馬主談及賀歲片《夜王》，好奇80年代的夜總會是否真的如電影所描繪般紙醉金迷。長者聽罷微笑，放下酒杯答道：「你們年輕人看電影當故事，我們那個年代，夜總會確實是談生意的地方。當時若想與舞小姐共坐一席，還需鮮花相贈，不肯花本錢，就不會坐你的枱。無論大富豪還是新東方，皆是『試金石』——測人品、試底線、看交情。」



年輕人沉吟片刻，質疑道：「環境嘈雜、又喝酒，如何談得了正經事？這樣混一晚，回來就能簽約，不可能吧。」一位前輩解釋：「正因為昔日沒有網絡、沒有手機，找供應商或合作夥伴，和找舞小姐一樣不容易，多靠口耳相傳。而且，夜總會不是簽約的地方，而是『看人』的地方。酒過三巡，人性自現；一個人的修養、誠信、底線，都可在幾杯酒後見真章。這些觸覺，合約裏無法記載，會議室裏亦難以看透，但往往卻成為成敗的關鍵。」



另一位老馬主也表示：「後生仔！鬥靚，你靚得過李嘉欣？鬥叻，你叻得過李嘉誠？其實，不用鬥平、不用鬥好，識得人就有生意。尤其那個時代，更重人情、重信任，做生意講的是一份江湖義氣與互信。一句『關照住我』，一個眼神，勝過千言萬語，難道要在夜場中逐頁打印合約來討論？更何況眾人共處一室，有如共謀一場『小冒險』，彼此之間更添默契。」



回望那個資訊尚未普及的年代，人脈幾乎就是一切，夜總會不僅是一個風月場所，是真正的社交與篩選場所。要「追求」的，不僅是舞小姐，更是值得信任的生意夥伴。如今，合作夥伴可以隨時隨地在網上物色，價格、條件一目了然，效率與透明早已取代彼時的人情拉鋸。



80年代那份色彩斑斕、蘊含人情味的夜總會場景，已隨時間與老一輩的回憶一起遠去。那不但是夜總會的消逝，更代表着香港上一代風情的落幕。



健康教育基金會主席

關志康