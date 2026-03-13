Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍禮賢 - 京東現金流有望改善 | 開工前落盤

伍禮賢
5小時前
專欄
　　京東集團（9618）去年經調整淨利潤按年下跌90.4%至10.84億元人民幣，達到預期上限。全年外賣業務表現穩健，市場份額約15%超預期，短期而言投入或已見頂。往後料內地以舊換新補貼將延續高補力度，對集團利潤率可望進一步修復。

　　現金流方面，由於去年公司持續補貼外賣及即時零售業務，導致自由現金流大幅下跌。不過，隨着補貼投入或見頂，同時AI賦能提升供應鏈及零售效率，以及一般商品業務仍將保持強勁增長，料今年公司自由現金流將回升，自由現金流收益率將重回5%或以上的健康水平。

　　公司預測市盈率約9.7倍處五年均值，同時公司預期收入及盈利今年均可錄得中單位數增長，有望帶動公司估值再往上修復。投資者可在105元留意，目標價116元，若跌穿97元止蝕離場。

　　本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢

伍禮賢 - 中廣核電力趨勢不變｜開工前落盤/頭條名家本周心水
　　受伊朗戰局影響，港股近期走勢弱勢，建議投資者可關注防守型股份爲主，例如中廣核電力（1816）。 　　世界銀行去年解除核能融資禁令，標誌着全球核能融資政策的重大轉變。內地當局亦於「十五五」規劃提到「明確加大核聚變技術攻關」，中廣核電力作爲內地最大的核電獨立發電商，料長遠可大幅受惠。 　　去年公司運營管理的核電機組總發電量按年增長2%，總上網電量增長2.36%。截至去年，公司共管理20
2026-03-10 02:00 HKT
開工前落盤