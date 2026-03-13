伍禮賢 - 京東現金流有望改善 | 開工前落盤

京東集團（9618）去年經調整淨利潤按年下跌90.4%至10.84億元人民幣，達到預期上限。全年外賣業務表現穩健，市場份額約15%超預期，短期而言投入或已見頂。往後料內地以舊換新補貼將延續高補力度，對集團利潤率可望進一步修復。



現金流方面，由於去年公司持續補貼外賣及即時零售業務，導致自由現金流大幅下跌。不過，隨着補貼投入或見頂，同時AI賦能提升供應鏈及零售效率，以及一般商品業務仍將保持強勁增長，料今年公司自由現金流將回升，自由現金流收益率將重回5%或以上的健康水平。



公司預測市盈率約9.7倍處五年均值，同時公司預期收入及盈利今年均可錄得中單位數增長，有望帶動公司估值再往上修復。投資者可在105元留意，目標價116元，若跌穿97元止蝕離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢