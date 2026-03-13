Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 大手投資客密密出手撐新盤 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
5小時前
產經 專欄
整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現理想，發展商推盤步伐亦見加快，市場上先後已有多個新盤魚貫登場，並先後開價應市，日前尖沙咀新盤開售並迅速售罄，當中除用家外，投資者更是主要客源，此外，視乎新盤的樓花期，以及發展商提供的付款優惠等，大手投資客更密密出擊，紛紛以「層購」方式力撐，以致近期新盤市場開紅盤的實況。

　　日前開售的尖沙咀新盤率先報捷，雖然該盤樓花期長達2年，惟有關付款條件相對吸引，除獲用家承接外，投資客更是主要的動力客源，同時更錄得大手投資客以「層購」方式入市，有關樓盤亦迅速於即日沽清，反映近期投資者的動力正在升溫，發展商推盤時亦會提供不同付款優惠，以便吸引用家，並搶吸各路投資客源。繼尖沙咀新盤熱銷開紅盤後，將於本周六及周日開售的2個新盤亦有機會報捷，分別為尖沙咀及粉錦公路新盤，由於上述新盤連日來收票持續理想，加上市場上用家及投資者對有關新盤具一定的支持，預期可取得不俗銷情。

　　事實上，雖然外圈戰火持續蔓延，暫時只對全球股市造成連番起伏，惟對本港樓市則暫未受到影響，發展商按照步伐推盤應市，新盤開售隨即引領了大批用家投資者湧出來。日前開售的尖沙咀新盤率先報捷，由於引領了大批客源湧出來，相信往後即將開售的新盤亦可取得不俗銷情。

張日強

