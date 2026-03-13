Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 圓匯探試近月底部｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
5小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　中東地區衝突持續升級。伊朗方面表示其與黎巴嫩真主黨聯合對以色列、約旦以及沙烏地阿拉伯部分目標展開行動。同時，巴林內政部表示，伊朗對穆哈拉格省的一處燃料儲存設施發動襲擊。霍爾木茲海峽多艘商船遭襲，伊朗武裝力量甚至在海峽布設水雷，試圖切斷全球20%以上石油運輸通道。伊朗軍方指揮部公開警告全球，做好迎接每桶200美元油價的準備！經濟數據方面，美國周三公布的通脹數據整體符合市場預期。美國2月消費者價格指數（CPI）環比上漲0.3%，同比上漲2.4%；剔除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.2%，同比上漲2.5%。數據表明美國通脹仍然維持在一定水準。

干預疑慮限制跌幅

　　美元兌日圓走勢，伊朗衝突推動油價上漲以及美國經濟數據強勁表現，在近兩周持續推高美元兌日圓。周四早盤更跨過159關口，逼近1月份高位159.46，其時曾引發美聯儲進行「匯率檢查」。技術走勢而言，留意此前於1月14日美元兌日圓高位見過159.46，1月23日則見於159.24，可見當前匯價尚為居於年內的頂部區域下方。再者，RSI及隨指指數已居於超買區域，故若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看10天平均線157.70及50天平均線156.20。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整幅度為157.30及156.40，擴展至50%及61.8%則為155.60及154.80水平。至於較近阻力先會留意159.20/50，之後關鍵為160關口以至162水準。

　　美元兌加元整體上自去年11月以來，已呈現一浪低於一浪的格局；在上周五更已明確下破近期整固底部，估計美元兌加元大有機會續告下行，較近支持先看1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，若然進一步破位料見美元跌勢加劇；其後支持預料為1.3410及1.3360，再而參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。當前阻力估計為1.3610及50天平均線1.3710，下一級看至1.38，較為關鍵會指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
1小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
23小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
12小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
16小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
23小時前
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
影視圈
9小時前
43歲TVB「離巢小花」事業半途而廢 被指撞樣馮素波新形象劣評如潮 拍片發爛渣鬧網民？
43歲TVB「離巢小花」事業半途而廢 被指撞樣馮素波新形象劣評如潮 拍片發爛渣鬧網民？
影視圈
10小時前
更多文章
大行晨報 - 加央行料按兵不動｜大行晨報
　　美國勞工統計局公布聯儲局3月議息會議前最後一份通脹數據，美國2月消費者物價指數按年升2.4%，與前值相同，按月升幅加快至0.3%，結果符合市場預期。期內，扣除食品和能源的核心通脹按年增長2.5%，為近5年最慢升幅，按月增速放慢至0.2%，兩項結果均符合預期，表明物價上漲壓力在與伊朗開戰前有所緩解，美匯指數則連升兩個交易日，執筆之時於99.5水平附近徘徊。 　　另外，我們曾於今年1月29日
5小時前
大行晨報
大行晨報 - 日圓短線或可考慮低吸｜大行晨報
　　早前七國集團財長召開會議討論是否釋放原油儲備，加上美國對伊朗問題表態反覆無常，有關美國海軍在霍爾木茲海峽護航的矛盾訊息引發原油劇烈波動，紐約期油價格由逼近每桶120美元後回落，周二盤中一度跌至約每桶77美元水平。受環球市場風險情緒震蕩影響，美匯指數於98.5至99.5高位震盪整固，但執筆之時暫時於100水平見較大阻力。另外，筆者曾於2月24日在本專欄提醒投資者日圓短線料續軟，並提醒投資者日圓不
2026-03-12 02:00 HKT
大行晨報