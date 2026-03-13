大行晨報 - 圓匯探試近月底部｜大行晨報

中東地區衝突持續升級。伊朗方面表示其與黎巴嫩真主黨聯合對以色列、約旦以及沙烏地阿拉伯部分目標展開行動。同時，巴林內政部表示，伊朗對穆哈拉格省的一處燃料儲存設施發動襲擊。霍爾木茲海峽多艘商船遭襲，伊朗武裝力量甚至在海峽布設水雷，試圖切斷全球20%以上石油運輸通道。伊朗軍方指揮部公開警告全球，做好迎接每桶200美元油價的準備！經濟數據方面，美國周三公布的通脹數據整體符合市場預期。美國2月消費者價格指數（CPI）環比上漲0.3%，同比上漲2.4%；剔除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.2%，同比上漲2.5%。數據表明美國通脹仍然維持在一定水準。



干預疑慮限制跌幅



美元兌日圓走勢，伊朗衝突推動油價上漲以及美國經濟數據強勁表現，在近兩周持續推高美元兌日圓。周四早盤更跨過159關口，逼近1月份高位159.46，其時曾引發美聯儲進行「匯率檢查」。技術走勢而言，留意此前於1月14日美元兌日圓高位見過159.46，1月23日則見於159.24，可見當前匯價尚為居於年內的頂部區域下方。再者，RSI及隨指指數已居於超買區域，故若短期仍未見匯價向上出現明確破位，預料美元兌日圓仍傾向於再為回落。較近支持先看10天平均線157.70及50天平均線156.20。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整幅度為157.30及156.40，擴展至50%及61.8%則為155.60及154.80水平。至於較近阻力先會留意159.20/50，之後關鍵為160關口以至162水準。



美元兌加元整體上自去年11月以來，已呈現一浪低於一浪的格局；在上周五更已明確下破近期整固底部，估計美元兌加元大有機會續告下行，較近支持先看1.35關口，下一級可望重探1月底低位1.3481，若然進一步破位料見美元跌勢加劇；其後支持預料為1.3410及1.3360，再而參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。當前阻力估計為1.3610及50天平均線1.3710，下一級看至1.38，較為關鍵會指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇