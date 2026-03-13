大行晨報 - 加央行料按兵不動｜大行晨報

美國勞工統計局公布聯儲局3月議息會議前最後一份通脹數據，美國2月消費者物價指數按年升2.4%，與前值相同，按月升幅加快至0.3%，結果符合市場預期。期內，扣除食品和能源的核心通脹按年增長2.5%，為近5年最慢升幅，按月增速放慢至0.2%，兩項結果均符合預期，表明物價上漲壓力在與伊朗開戰前有所緩解，美匯指數則連升兩個交易日，執筆之時於99.5水平附近徘徊。



另外，我們曾於今年1月29日在本刊專欄提醒投資者，美元兌加元或有機會上試1.38水平，而逾一個月以來加元走勢基本符合我們預期，美元兌加元於今個月初升至1.3753，不過近兩周來受原油價格暴漲影響，加元小幅回暖，但並未出現如油價一樣大幅震盪的情形。加拿大央行1月議息會議將利率維持在2.25厘不變，符合市場預期。聲明稱，利率水平仍然較為溫和，但不排除在經濟前景改變時作出反應。環球市場將於下星期迎來央行超級議息周。除美聯儲外，澳洲央行、加拿大央行、日本央行、歐洲央行及英倫銀行亦將先後公布議息結果。市場預計加拿大央行料繼續按兵不動。



我們認為，短線來看，加元走勢料受原油價格影響，國際能源署（IEA）今周宣布，同意史無前例地從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，其中美國將於下周開始釋放1.72億桶石油。日本、韓國、德國、法國和英國也公布原油釋儲計劃。相信原油價格問題對加元影響較為溫和。我們預計美元兌加元短線將於1.348至1.37區間水平上落。



光大證券國際產品開發及零售研究部

