輪商精選 - 蔚來績後大升 留意「22834」 | 窩輪熱炒特區

汽車股周三表現備受市場關注。蔚來（9866）周二公布業績，首次錄得季度盈利，周三收市升約14%，股價創去年11月以來新高。如看好後市，可留意蔚來購「22834」，行使價56.9元，實際槓桿約3.8倍，2026年7月24日到期。



另外，吉利（175）將於下周公布業績。集團於去年底完成子公司極氪的私有化，市場預期此舉有助提升運營效率及成本管理，並為未來新車型推出及海外業務擴展作好準備。未來海外業務協同效益及新車型落地進度，亦是市場關注的重點。



吉利股價周三盤中曾升逾一成，一度高見17.69元。正股周三曾創自一月新高，如認為市場仍有上行空間可留意吉利購「23982」，行使價22.24元，實際槓桿約7.5倍，2026年6月23日到期。如預測股價將調整下行可注意吉利沽「18292」，行使價14.75元，實際槓桿約5.8倍，2026年6月30日到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。



輪商精選