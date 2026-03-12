Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 蔚來績後大升 留意「22834」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　汽車股周三表現備受市場關注。蔚來（9866）周二公布業績，首次錄得季度盈利，周三收市升約14%，股價創去年11月以來新高。如看好後市，可留意蔚來購「22834」，行使價56.9元，實際槓桿約3.8倍，2026年7月24日到期。

　　另外，吉利（175）將於下周公布業績。集團於去年底完成子公司極氪的私有化，市場預期此舉有助提升運營效率及成本管理，並為未來新車型推出及海外業務擴展作好準備。未來海外業務協同效益及新車型落地進度，亦是市場關注的重點。

　　吉利股價周三盤中曾升逾一成，一度高見17.69元。正股周三曾創自一月新高，如認為市場仍有上行空間可留意吉利購「23982」，行使價22.24元，實際槓桿約7.5倍，2026年6月23日到期。如預測股價將調整下行可注意吉利沽「18292」，行使價14.75元，實際槓桿約5.8倍，2026年6月30日到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。

輪商精選

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
9小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
17小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
18小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
11小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
10小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
13小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
58分鐘前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
14小時前
更多文章
輪商精選 - 騰訊下周放榜 部署「25896」 | 窩輪熱炒特區
　　騰訊（700）股價周二升逾7%，集團近日推出AI智能助手WorkBuddy，彭博報道指產品的推出或代表內地市場焦點將由「聊天型AI」轉向「執行型AI」。市場亦關注其在微信小程序生態中的進一步整合場景與應用脈絡。彭博引述分析指WorkBuddy工具屬「智能代理」，可為用戶管理並執行任務，個人用戶在導入後或形成「自有AI助手」的工作與生活模式，惟實際效果仍有賴產品更新與生態合作進度。 　　集
2026-03-11 02:00 HKT
窩輪熱炒特區