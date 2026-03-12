Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 市況升溫 屋苑轉租為買漸增加 | 樓聲隨筆

張日強
4小時前
外圍戰火持續蔓延，雖然對股市造成連番起伏，惟對本港樓市則暫未受到影響，發展商按照步伐推盤應市，新盤開售隨即引領了大批用家投資者湧出來，連帶二手樓市場亦受到刺激，尤其租金持續攀升，問盤及成交量都有所增加，其中租客轉買家情況亦明顯驟增，反映今次外圈戰火暫未對樓市造成影響。

　　市場氣氛趨升，發展商推盤步伐亦逐步加快，日前推出的3個新盤已進入收票及開售進程，由於連日來收票理想，隨即引領大批客源湧出來，除了用家外，投資者更是主要客源，受到市況連環刺激，二手樓市場亦受到帶動，近期問盤及成交量都有所量加，加上租金持續上升，隨即吸引到不少租客轉買家的個案，日前東涌映灣園錄得1宗租轉買成交，單位屬12座中層H室海景戶，面積約927方呎，放盤後議價最終以約1039萬元成交，每呎造價約1.12萬元。據悉，買家為外籍人士，由於租樓已多年，隨着租金不斷上升，供樓更平過租，遂轉租為買。原業主同為外籍人士，於2005年以451萬元購入，持貨21年轉手升值1.3倍，帳面獲利約588萬元。

　　事實上，近期市況升溫，尤其樓市小陽春已於農曆新年前提早來臨，現時市況仍然向好，新盤及二手樓亦受到帶動，尤其屋苑租金持續高企，完全未有回落跡象，促使市場上更多租客變陣，預料轉租為買的個案將逐步增加。

張日強

