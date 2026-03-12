郭家耀 - 周創建後市展望樂觀｜開工前落盤/頭條名家本周心水

周大福創建（659）日前公布中期業績，期內盈利增長15.3%至13.34億元，派中期息每股0.28元，增加3%。期內收入128.27億元，上升5.9%，經營溢利上升3%至22.84億元。盈利上升主要由於期內不再錄得與出售權益相關的虧損，及以投資物業公平值虧損的減少。集團收購外部資產管理公司晉羚集團65%權益，並完成收購uSmart的13.05%權益，預期將為金融服務板塊的發展帶來貢獻，加強集團的金融服務平台，令產品組合更多元化。集團的財務狀況保持穩健。於2025年12月底，集團的可動用流動資金總額約310億元，其中包括現金及銀行結存約209億元及備用已承諾銀行信貸額約101億元。淨負債比率下降至34%。周大福創建業績大致符合預期，股價較資產淨值出現超過三成折讓，加上7厘的股息率有相當吸引力，後市展望樂觀。目標價9.5元；入巿價8.5元；止蝕價7.8元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀