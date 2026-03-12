大行晨報 - 日圓短線或可考慮低吸｜大行晨報

早前七國集團財長召開會議討論是否釋放原油儲備，加上美國對伊朗問題表態反覆無常，有關美國海軍在霍爾木茲海峽護航的矛盾訊息引發原油劇烈波動，紐約期油價格由逼近每桶120美元後回落，周二盤中一度跌至約每桶77美元水平。受環球市場風險情緒震蕩影響，美匯指數於98.5至99.5高位震盪整固，但執筆之時暫時於100水平見較大阻力。另外，筆者曾於2月24日在本專欄提醒投資者日圓短線料續軟，並提醒投資者日圓不排除測試157水平，而日圓逾兩周以來走勢完全符合我們的預期。受美元反彈所影響，日圓近期走勢偏軟，並逐漸逼近年初以來的低位，執筆之時正於158.3水平上落。



不過，最新公布的數據顯示，日本去年第四季國內生產總值（GDP）終值延續增長勢頭，按季增長0.3%，符合市場預期，年化國內生產總值從初值的0.2%上修至1.3%，高過市場預期的1%。而本周公布的日本1月實際薪資按年升1.4%，遠好於市場預期的0.9%，名義薪資則按年上升3.0%，創下2025年6月以來最強增幅，亦高於市場預期和前值。日本央行1月議息會議將短期利率維持在0.75厘不變，結果符合市場預期，央行行長植田和男近期表示，若央行對經濟和通脹的目標實現，央行將會繼續加息。現時市場正在等待今年日本中大型企業在3月下旬公布的2026年「春鬥」談判結果，若員工加薪幅度符合市場預期，預計日本央行將繼續推進貨幣市場正常化。



筆者認為，由於日圓已逐漸逼近歷史低位，日本官方不排除會在160水平附近干預來減輕日圓貶值壓力，加上日本央行持續推進貨幣政策正常化，或可增加低吸日圓的吸引力，投資者或可考慮於159水平買入日圓沽出美元，以捕捉日圓回升機會。



光大證券國際產品開發及零售研究部