朱紅 - 寧德績後向好 敲「13229」 | 窩輪熱炒特區

騰訊雲近日推出的AI應用工具WorkBuddy大受歡迎，券商研報指此對中國AI發展格局具有重要意義，對所有用户廣泛可訪問性意味日常生活和工作將經歷深刻變革。騰訊（700）股價顯著造好，重越20天線曾高見556元。如看好騰訊可留意認購證「25908」，行使價727.49元，實際槓桿9倍，今年7月到期；如看淡騰訊可留意認沽證「26075」，行使價466.46元，實際槓桿8倍，今年8月到期。



寧德時代（3750）去年度盈利升逾42%達722億元人民幣，券商分析指管理層對今年電動車及儲能系統需求保持信心，預期未來季度盈利不會出現大幅波動。寧德績後股價造好，曾升至552元創3個多月新高。如看好寧德可留意認購證「13229」，行使價629.38元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡寧德可留意認沽證「26420」，行使價408.68元，實際槓桿6倍，今年8月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅