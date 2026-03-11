輪商精選 - 騰訊下周放榜 部署「25896」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊下周放榜 部署「25896」

4小時前
　　騰訊（700）股價周二升逾7%，集團近日推出AI智能助手WorkBuddy，彭博報道指產品的推出或代表內地市場焦點將由「聊天型AI」轉向「執行型AI」。市場亦關注其在微信小程序生態中的進一步整合場景與應用脈絡。彭博引述分析指WorkBuddy工具屬「智能代理」，可為用戶管理並執行任務，個人用戶在導入後或形成「自有AI助手」的工作與生活模式，惟實際效果仍有賴產品更新與生態合作進度。

　　集團將於下周三（18日）公布業績，市場焦點繼續圍繞人工智能發展。彭博綜合市場預期，騰訊去年第4季經營利潤增長有望維持高雙位數百分比，收入或錄得逾一成增長。

　　如投資者部署短線追入騰訊可參考認購證「25896」，行使價727.49元，實際槓桿約9.7倍，今年7月到期；或可參考牛證 「62595」，收回價496元，實際槓桿約8.6倍。如認為騰訊後市有下跌空間可注意認沽證「26460」，行使價433.33元，實際槓桿約7.1倍，今年9月到期；或留意騰訊熊證「59041」，收回價582元，實際槓桿約15.6倍。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

