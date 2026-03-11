張日強 - 鐵路項目快招標測試投地動力 | 樓聲隨筆

中東戰火持續蔓延，惟本港樓市暫未受影響，反而整體樓市漸見平穩及好轉，發展商亦加快推盤步伐，市場上已有3個新盤收票及即將開售，初步反應相當不俗。此外，政府推出地皮招標成績理想，發展商投地相對積極，在市況急速好轉實況下，同時亦鼓勵到港鐵加快步伐推出旗下項目招標，日前港鐵正式推出錦上路2期項目招收發展意向，由於項目位處北部發展區，且屬鐵路項目毗鄰，預期可吸引大型發展商垂涎。



近期投地市場氣氛理想，港鐵日前就錦上路站2期物業發展項目邀請發展商及財團提交發展意向書，料短期內將推出招標，由於項目將與港鐵網絡連接，待北環綫開通後，錦上路站料成為北環綫與屯馬綫轉乘樞紐，交通網絡完善，以項目1期的銷情來看，明顯吸引大批客源進駐，當中包括用家及投資者等。



事實上，受到整體樓市好轉的實況下，新盤及二手樓表現理想，加上發展商投地氣氛不俗，料錦上路2期項目有一定吸引力，項目包括住宅及商業，住宅樓面涉及約76.7萬方呎，料提供約1290伙，另涉約43.8萬方呎商業樓面，合共涉及總樓面逾百萬方呎，投資金額較龐大，相信主要吸引大型發展商或合組財團競投，由於項目將與港鐵網絡連接，待北環綫開通後，錦上路站料成為北環綫與屯馬綫轉乘樞紐，交通網絡相對完善，預期可吸引一眾財團入標角逐。



張日強