Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 寧德時代目標價616元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　寧德時代（3750）發布2025年年報，去年公司營收突破4237億元（人民幣，下同），按年增長17%，歸母淨利潤高達722億元，暴增42.3%，盈利能力極其強勁。業績驅動力主要來自全球新能源車及儲能市場的持續爆發，加上公司作為全球龍頭，市佔率進一步提升至39.2%，競爭優勢難以撼動。全年累計分紅總額達361億元，佔淨利潤的50%，兌現了回饋股東的承諾，目前市盈率僅十餘倍，估值極具吸引力。業務方向，動力電池出貨量達541GWh，按年增加42%，海外及商用車業務貢獻巨大彈性；儲能電池出貨121GWh，雖受確收節奏影響，但隨着100GWh大電芯產能釋放，加上與海博、中車等巨頭簽訂大單，預計今年將實現翻倍增長。值得一提的是，電池材料業務毛利率大幅提升17個百分點至27%，顯示其產業鏈垂直整合成效顯著。公司經營現金流淨額高達1332億元，按年增長37%，較淨利潤高出近一倍，反映現金創造能力極強；期末存貨中發出商品大增62%，預示未來收入確認無憂。目標價看616元，止蝕價500元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
13小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
20小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
8小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
16小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
13小時前
24歲本地大學男生涉「按揭預付費」電話騙案被捕。蔡楚輝攝
24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕
突發
15小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
11小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 伊官員：不會與美國進行任何談判｜持續更新
即時國際
2小時前
女子手機開擴音拒戴耳機狂罵空服員，被趕落飛機乘客「鼓掌歡送」。 TikTok@jcmack03
女子手機開擴音拒戴耳機狂罵空服員 被趕落飛機乘客「鼓掌歡送」
即時國際
6小時前
更多文章
鄧聲興 - 龍源目標價9元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　龍源電力（916）牽頭編製的《發電企業碳排放和碳交易數據上鏈技術要求》團體標準已獲批准發布，利用區塊鏈技術推動碳數據管理的透明化與標準化，標誌集團在深遠海開發實現新突破，總發電量未來仍能保持穩定增長。 　　龍源電力坐擁江蘇鹽城大豐等關鍵海上風電項目資源，並與國電電力合資佈局清潔能源，戰略卡位優勢極為明顯。宏觀利率環境及美國「能源緊急狀態」等地緣政治因素會帶來短期市場波動，但中國能源進口多
2026-03-10 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水