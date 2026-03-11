鄧聲興 - 寧德時代目標價616元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

寧德時代（3750）發布2025年年報，去年公司營收突破4237億元（人民幣，下同），按年增長17%，歸母淨利潤高達722億元，暴增42.3%，盈利能力極其強勁。業績驅動力主要來自全球新能源車及儲能市場的持續爆發，加上公司作為全球龍頭，市佔率進一步提升至39.2%，競爭優勢難以撼動。全年累計分紅總額達361億元，佔淨利潤的50%，兌現了回饋股東的承諾，目前市盈率僅十餘倍，估值極具吸引力。業務方向，動力電池出貨量達541GWh，按年增加42%，海外及商用車業務貢獻巨大彈性；儲能電池出貨121GWh，雖受確收節奏影響，但隨着100GWh大電芯產能釋放，加上與海博、中車等巨頭簽訂大單，預計今年將實現翻倍增長。值得一提的是，電池材料業務毛利率大幅提升17個百分點至27%，顯示其產業鏈垂直整合成效顯著。公司經營現金流淨額高達1332億元，按年增長37%，較淨利潤高出近一倍，反映現金創造能力極強；期末存貨中發出商品大增62%，預示未來收入確認無憂。目標價看616元，止蝕價500元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興