大行晨報 - 關注中東局勢 美元續呈反覆｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
產經 專欄
　　美元周一由升轉跌，盤中一度因投資者尋求避險而走高，美元指數最高見至99.70，為去年11月底以來最高水準，但尾盤回跌，主要受美國總統特朗普暗示對伊朗戰爭「已非常徹底」、進展快於預期的言論影響，市場對沖突長期化的擔憂有所緩解，促使資金從美元回流股市。歐羅兌美元則見險守住1.15關口，隨後從3個月低位出現回升至1.1630水準附近。不過，中東局勢仍然不明朗，若局勢再度緊張，美元則可能再為走強。另外，上周五疲軟的就業報告疊加高昂能源成本，令市場擔憂滯脹風險上升，可能使美聯儲在政策上面臨兩難。市場目前聚焦將於本周三公布的美國2月CPI及周五公布的PCE物價指數，以判斷未來經濟走勢和市場方向。如果表現強勁，將進一步強化市場對美聯儲「保持高利率更久」的預期。美國聯儲局下次議息會議定於3月17至18日，市場目前普遍認為將維持利率不變，甚至對下半年降息路徑產生疑慮。聯邦基金利率期貨顯示，7月降息概率已下降至67%左右。

　　歐羅兌美元目前尚見處於低位區間盤整，下方較明確在1.15關口仍是支撐參考，上方則是近日未能明確突破1.1650頂部，整體上仍是爭持待破格局。鑑於RSI及隨機指數正從超賣區域回升，暫且估計歐羅再作上行的機率較高一點。上方阻力回看200天平均線1.1680及1.1710，較大阻力預估在25天平均線1.1770及1.1930。關鍵支持留意1.1470/1.1500區域，在去年11月兩度探試這關口而穩妥守住，因此，若後市失守此區恐防將引發較大規模的延伸跌勢。之後將會看至1.14及1.1340，進一步料為1.12水準。

　　美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數重新走高，示意美元短期續有上行動力。當前先會考驗100天平均線0.7910，較大阻力參考0.80關口及0.8050，下個關鍵料為0.8130。支持位回看0.7750及0.77，今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

大行晨報 - 紐油短線仍不建議追入｜大行晨報
　　中東戰事似乎未有平息跡象，美國及以色列對伊朗打擊行動仍未暫停，伊朗不間斷的報復行動推升全球油價持續攀升，加上霍爾木茲海峽持續關閉令到中東主要產油國科威特及阿聯酋紛紛表示減產，全球原油供應收緊的疑慮進一步升溫，引發避險性買盤湧入，推高油價升至近三年高位。筆者曾於3月4日在本專欄提醒投資者，紐約期油若突破每桶80美元，油價才有可能扭轉弱勢。受中東局勢影響，紐油上周五盤中單日急升15%，一度高見每桶
4小時前
大行晨報
大行晨報 - 油價飆升支撐加元走勢｜大行晨報
　　中東緊張局勢持續升溫，伊朗的能源基礎設施受襲，引發投資者對全球能源供應出現不穩的憂慮，周一油價突破100美元關口，與此同時，美元走高，日圓則見緩步走弱，美元兌日圓向上逼近159關口，為1月23日以來最高水準。隨着日本出現滯脹的風險加劇，這將促使政府加大財政支出，並使日本央行利率決策的前景複雜化。周一公布的日本1月名義平均薪資按年升3.0%，高於市場預期和前月的2.4%，為2025年6月以來最強
2026-03-10 02:00 HKT
大行晨報