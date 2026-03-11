大行晨報 - 關注中東局勢 美元續呈反覆｜大行晨報

美元周一由升轉跌，盤中一度因投資者尋求避險而走高，美元指數最高見至99.70，為去年11月底以來最高水準，但尾盤回跌，主要受美國總統特朗普暗示對伊朗戰爭「已非常徹底」、進展快於預期的言論影響，市場對沖突長期化的擔憂有所緩解，促使資金從美元回流股市。歐羅兌美元則見險守住1.15關口，隨後從3個月低位出現回升至1.1630水準附近。不過，中東局勢仍然不明朗，若局勢再度緊張，美元則可能再為走強。另外，上周五疲軟的就業報告疊加高昂能源成本，令市場擔憂滯脹風險上升，可能使美聯儲在政策上面臨兩難。市場目前聚焦將於本周三公布的美國2月CPI及周五公布的PCE物價指數，以判斷未來經濟走勢和市場方向。如果表現強勁，將進一步強化市場對美聯儲「保持高利率更久」的預期。美國聯儲局下次議息會議定於3月17至18日，市場目前普遍認為將維持利率不變，甚至對下半年降息路徑產生疑慮。聯邦基金利率期貨顯示，7月降息概率已下降至67%左右。



歐羅兌美元目前尚見處於低位區間盤整，下方較明確在1.15關口仍是支撐參考，上方則是近日未能明確突破1.1650頂部，整體上仍是爭持待破格局。鑑於RSI及隨機指數正從超賣區域回升，暫且估計歐羅再作上行的機率較高一點。上方阻力回看200天平均線1.1680及1.1710，較大阻力預估在25天平均線1.1770及1.1930。關鍵支持留意1.1470/1.1500區域，在去年11月兩度探試這關口而穩妥守住，因此，若後市失守此區恐防將引發較大規模的延伸跌勢。之後將會看至1.14及1.1340，進一步料為1.12水準。



美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數重新走高，示意美元短期續有上行動力。當前先會考驗100天平均線0.7910，較大阻力參考0.80關口及0.8050，下個關鍵料為0.8130。支持位回看0.7750及0.77，今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇