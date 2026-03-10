朱紅 - 阿里見支持 撈「26562」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
17分鐘前
　　券商報告引述專家分析指，中國互聯網龍頭優先布局國內市場，將AI整合至面向消費者的AI超級應用作為新流量入口，科技股之中看好阿里巴巴（9988）與百度集團（9888）的全棧式AI能力。

　　阿里巴巴股價跌至近月低位附近見支持，跌幅收窄在129元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里購「26562」，行使價150.09元，實際槓桿6倍，今年8月到期。如看淡則可留意阿里沽「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　研究報告指比亞迪（1211）日前發布的先進電池技術至少領先市場半年，認為公司當前關鍵任務是在市場競爭激烈的環境下，將用戶體驗與技術認知優勢有效轉化為銷量增長動能。

　　比亞迪股價昨日反覆造好，更轉升至98元水平整固。如看好可留意比迪購「21676」，行使價128.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。如看淡則可留意比迪沽「22386」，行使價81.83元，實際槓桿5倍，今年8月到期。

比亞迪購「21676」博升

　　據外媒報道，霍爾木茲海峽連日幾乎完全封鎖，儲油罐填滿令部分煉油廠削減產能，伊拉克、科威特及阿聯酋亦縮減產量。國際油價昨日顯著造好，中國海洋石油（883）股價昨日一度升至28.86元，再創歷史新高。如看好可留意海油購「26638」，行使價33.9元，實際槓桿6倍，今年9月到期。如看淡則可留意海油沽「22324」，行使價18.07元，實際槓桿5倍，今年12月到期。

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

