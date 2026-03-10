張日強 - 大盤陸續現身力吸各路客源 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樓聲隨筆
張日強
17分鐘前
產經 專欄
　　中東戰火持續蔓延，本港樓市暫未受到影響，發展商推盤步伐未有停下來。繼3大新盤於市場上密密收票進行中之際，大型新盤亦陸續開始浮出來，並且頻頻為樓盤軟銷及推廣。由於即將推出的大型新盤為鐵路上蓋項目，一直是用家及投資者所追捧，當中近期最熱的大手投資客頻頻出擊洽購「圈貨」等，將會成為發展商的力搶目標。

　　以近期發展商一連串攻勢了解，市場上3個新盤表現最為活躍，現正進行收票及即將開售。由於上述樓盤除了力吸用家外，投資者更是主要客源，尤其近日大手投資客連番出擊，部分更有意「圈貨」全層等，以至發展商都專為大手投資客，提供不同靈活付款優惠，力求吸引更多投資客進駐。一眾新盤正在密密力吸客源之際，市場上更有大型新盤部署出擊，由於即將推出的大盤都是位處鐵路上蓋物業，涉及單位數量亦較多，故有意推出部分單位先行招標，期望測試市場承接力，以便下一輪開價時可作參考。

　　事實上，雖然外圍戰火持續蔓延，惟暫時對本港樓市未造成影響，發展商按照推盤步伐，本月新盤群起出擊未有改變，縱使市場上已有3個新盤先後開價，並且採取貼市價出擊，惟即將推出的大型新盤牽涉單位數量較多，故先行推出部分單位作招標測試市場反應，下一步才正式開價較有保障，預料短期內搶客戰越演越烈。

