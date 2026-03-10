大行晨報 - 歐羅或可逢低吸納｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美國上年第四季度生產率增幅超預期。2月份美企裁員人數回落，最新首次申領失業救濟人數維持低位，顯示勞動力市場趨於穩定，美國勞工部數據顯示，截至2月28日止當周，首次申請失業救濟金人數為21.3萬人，按周無變化，亦低於市場預期的21.5萬人。聯儲局鮑曼稱，美國勞動力市場漸趨回穩跡象，暗示下一次聯儲局利率會議上可能支持利率不變。現時市場仍在觀望伊朗局勢對環球原油供應及美國通脹帶來的影響，但由於油價急速上升，市場預計聯儲局3月議息會議大機會按兵不動。受中東戰事膠着影響，美匯指數反彈至99水平，執筆之時正於99.3水平上落整固。

　　另外，受美元反彈影響，佔美匯指數成分最多的歐羅兌美元也迎來一輪回調。歐洲央行2月議息會議宣布，將三大利率維持不變，符合市場預期。央行議息聲明表示，要確保通脹中期穩定在2%的目標水平，未來利率路徑將會根據數據來決定適當的貨幣政策立場。行長拉加德表示，現階段通脹前景比往常更加難以預測。而近期針對美國與伊朗之間的戰爭問題，歐央行多位管委表達了對伊朗戰事推升區內通脹的擔憂。最新公布的數據亦顯示，歐羅區通脹有反彈的趨勢，2月歐羅區整體通脹按年上升1.9%，核心通脹則按年升2.4%，兩者均高於市場預期及前值。彭博利率期貨顯示，交易員加大對歐洲央行今年開啟加息的押注。

　　筆者認為，投資者或可考慮現時低吸歐羅。歐羅兌美元年初曾迎來一輪反彈並一度衝高至1.208水平，執筆之時回落至1.155水平整固，創下今年初以來的低位。通脹抬頭引發的加息預期之下，歐羅或可於約1.15水平趁低吸納，初步目標價約1.17至1.175水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

