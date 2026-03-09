朱紅 - 阿里反彈 追「26562」購 | 窩輪熱炒特區

內媒報道，阿里旗下首間實體潮玩店「好運連得LUCKY LOOP」於北京朝陽區開業，定位為綜合潮玩集合店，據悉阿里即將推出3個自有潮玩IP，並已在門店亮相。阿里巴巴（9988）股價止跌反彈，重上130元水平整固。如看好阿里可留意認購證「26562」，行使價150.09元，實際槓桿6倍，今年8月到期；如看淡阿里可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



比亞迪（1211）發布第二代刀片電池及閃充技術，並創造全球量產最快充電速度，券商研報指相關技術目前應至少領先市場一年，且難以被競爭對手複製。比亞迪股價靠穩，上周五升至94.7元水平徘徊。如看好比亞迪可留意認購證「24320」，行使價104.1元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡比亞迪可留意認沽證「22386」，行使價81.83元，實際槓桿5倍，今年8月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅