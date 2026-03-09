輪商精選 - 寧德今放榜 敲「14026」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選
10小時前
　　寧德時代（3750）今日（9日）公布業績，市場焦點繼續圍繞儲能項目與電動車電池的出貨動能。集團近年持續擴充產能並提升供應鏈效率，市場正關注上述措施對產品交付與成本控制的實際影響。根據彭博綜合市場預期，寧德第4季收入增長或加快，預期有望部分對沖因研發投入增加而帶來的成本壓力。彭博智庫亦指，原材料價波動與部分終端需求的季節性偏弱，或對未來盈利構成壓力；而新技術與新產品（包括儲能相關解決方案）的變現模式仍處探索階段，今年對盈利的直接貢獻可能有限。

　　寧德股價上周五續於50天線（約498.7元水平）爭持，如預期寧德將繼續上行可參考認購證「14026」，行使價629.38元，實際槓桿約6倍，今年9月到期；或可參考寧德牛證「68270」，收回價430元，實際槓桿約5.6倍。如認為寧德升勢已近尾聲，可參考認沽證「23981」，行使價388.68元，實際槓桿約9.4倍，今年5月到期。摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

