輪商精選 - 寧德今放榜 敲「14026」 | 窩輪熱炒特區

寧德時代（3750）今日（9日）公布業績，市場焦點繼續圍繞儲能項目與電動車電池的出貨動能。集團近年持續擴充產能並提升供應鏈效率，市場正關注上述措施對產品交付與成本控制的實際影響。根據彭博綜合市場預期，寧德第4季收入增長或加快，預期有望部分對沖因研發投入增加而帶來的成本壓力。彭博智庫亦指，原材料價波動與部分終端需求的季節性偏弱，或對未來盈利構成壓力；而新技術與新產品（包括儲能相關解決方案）的變現模式仍處探索階段，今年對盈利的直接貢獻可能有限。



寧德股價上周五續於50天線（約498.7元水平）爭持，如預期寧德將繼續上行可參考認購證「14026」，行使價629.38元，實際槓桿約6倍，今年9月到期；或可參考寧德牛證「68270」，收回價430元，實際槓桿約5.6倍。如認為寧德升勢已近尾聲，可參考認沽證「23981」，行使價388.68元，實際槓桿約9.4倍，今年5月到期。摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



