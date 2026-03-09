黃德几 - （9999）網易具港股通憧憬 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
網易（9999）為內地領先互聯網科技企業，去年淨收入達1126億元人民幣，較上年增長6.9%。此外，網易有望成為雙重主要上市股份。根據香港交易所通知，2025年逾55%全球成交量已移至香港市場，公司獲12個月寬限期，至2027年2月自動成為雙重主要上市發行人。此轉變類似阿里巴巴昔日情境，一旦納入港股通，北水流入預期將優化股價表現。
網易股價去年9月升至248元見頂，2月跌破下降三角形，跌勢加劇，2月26日跌至174.2元呈早晨之星反彈，上周五重上20天線，可考慮184元水平吸納，短線反彈阻力250天線200元水平，中線目標看220元，若跌穿174元止蝕。
Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几
