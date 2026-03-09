Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 零跑績前偷步彈 | 鮮股落鑊

聞風至
10小時前
港股上周五出現不俗反彈，恒生指數高開過後，早段曾掉頭倒跌54點報25267點。惟迅即再度回升，最高見25806點，漲485點。收報25757點，升435點。全日成交金額回落至2927.7億元，未能全周維持於三千億大關之上。

　　零跑汽車（9863）即將於下周一舉行董事局會議，料將公布2025年業績。集團在去年首三季已見扭虧，全年轉盈在望，其中盈利能力改善、毛利率表現都是關注重點，公布業績前或會有短線炒作。

　　走勢上來看，零跑汽車上周五現谷底反彈，自38.46元抽升至40.74元，升幅5.9%。重上40元關口之餘，更見成交金額升至逾5億元，是2月6日大棍抽升以來再錄大成交，在成交配合下，向上意欲強烈。

　　再回顧集團第3季業績，期內純利1.5億元（人民幣，下同），較第2季純利1.6億元略降，主要因費用開支增加及其他收益下降所致。然而期內毛利率14.5%，較去年同期的8.1%大幅改善，並較第2季度的13.6%持續上升，是個不錯趨勢。若第4季度毛利率繼續取得好表現，應為進一步刺激股價的重要因素。

市場關注A10開賣

　　第三季度期內，零跑銷量達17.4萬台，按年升1.01倍、按季升29.6%。公司當時宣布提前一個半月完成2025年度50萬台的銷量目標。

　　翻查交付數字，集團於第4季的10至12月份分別交付約7.03萬、7.03萬、6.04萬台，合計交付近20.1萬台，按季升近15.5%。由此可以預測，集團第4季表現並不遜於第3季。

　　今年重點車款有零跑A10將於3月26日開賣，預料上半年開始交付。集團COO徐軍大膽預測，今年銷量將達105萬台，相當於按年大增近75%。若成功做到這個百萬銷量目標，零跑將正式跨入「百萬級車企」行列，開始享受規模效應帶來的好處，意味其生產體系將進入成熟規模，固定成本攤薄、供應鏈議價能力提升，毛利率有望持續改善。亦正因如此，零跑短線除要留意即將公布的業績數據外，亦要關注今年的「重頭戲」A10開賣情況。公司現價處於近年谷底水平，博反彈值博率高企。

