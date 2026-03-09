鄧力文 - 宏觀衝擊下的比特幣 | Exchange²

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文
10小時前
過去幾個月，比特幣市場其實一直處於一個略為尷尬的位置。宏觀資產輪動之下，美股與AI概念股持續吸走市場資金，而加密市場整體則顯得相對沉寂。比特幣在高位回落後，一度跌至約6萬美元區間，市場情緒明顯轉弱，部分投資者開始質疑本輪牛市是否已經提前結束。然而，如果把視角從短期價格波動轉向更深層的市場結構，近期其實出現了幾個值得注意的變化。

　　資產管理公司貝萊德曾經做過一項研究，試圖回答一個問題：比特幣在宏觀衝擊下究竟扮演甚麼角色。研究整理了多次重大地緣政治與金融事件，包括2020年伊朗衝突升級、新冠疫情爆發、美國大選不確定性、俄烏戰事以及2023年的美國區域銀行危機。例如在2023年美國區域銀行危機後的60天內，標普500指數上升約4%、黃金上升約11%，而比特幣則上升約25%。2020年初美伊衝突升級時，標普500指數在60天內下跌8%，黃金上升7%，而比特幣則上升26%。近期市場回調後，比特幣在恐慌拋售後迅速企穩並反彈至7.4萬美元附近，也再次顯示出這種特性。儘管短期波動劇烈，但在宏觀不確定性上升的背景下，比特幣仍然具有一定的資產配置吸引力。

拋售壓力大幅下降

　　除了宏觀層面，鏈上數據也提供一些有趣的訊號。Glassnode數據顯示，比特幣長期持有者的淨好倉倉位變化近期開始逐漸向好。在2024年下半年，比特幣價格上升期間，長期持有者一度出現大規模分配，淨減持量最高接近25萬至30萬枚BTC。然而，進入2026年初之後，這一指標明顯收斂。近期長期持有者的淨頭寸變化大多維持在-5萬至-10萬枚BTC的區間，拋售壓力相比此前大幅下降。市場中最具耐心的一批投資者已經完成了相當程度的獲利了結，而新的供需平衡可能正在形成。

